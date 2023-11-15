طريقة عمل المسخسخة في البيت.. حلويات شرقية جديدة

MENAFN - Youm7) كل يوم يوجد جديد في عالم الحلويات فلن تتوقف على طريقة عمل البسبوسة أو الكنافة فقط، ولكن هناك العديد من الحلويات الشرقية المختلفة النوع والطعم والتي تعتبرمن الأطباق الجديدة والشهية التي حصلت على إعجاب الكثيرين من الكباروالصغار ، ويستعرض اليوم السابعخلال السطورالتالية طريقة عمل المسخسخة على طريقة الشيف مي صيام.

المسخسخة طريقة عمل المسخسخة: المكونات:

ربع كيلو دقيق اسبونج

3 بيضات

ورقة فانيليا

ربع كوب من الماء

ملعقة كبيرة خل

كوب ونصف من اللبن

نصف كوب لبن مكثف اختياري

كوب كريمة خفق

كراميل أو مربي حليب

طريقة تحضيرالمسخسخة:

في البداية قومي بضرب دقيق الاسبونج بالبيض والفانيلا والخل والماء جيدا حتى يصبح خليط ثقيل وكريمي

ثم ضعيه في صينية مدهونة سمن محضرة من قبل

حضري فرن ساخن على 180 درجة، وضعيها فيه لمدة 30 دقيقة

وعندما تخرج قومي بعمل فتحات بخلة الأسنان أو عصا الشيش طاووك وتترك تبرد

ثم قومي بوضع اللبن واللبن المكثف عليها حتى تتشبع بكل الحليب

ضعي طبقة الكريمة عليها

ثم طبقة الكراميل أو مربي الحليب وتقدم

من الممكن استخدام أي نوع كيك فانيلا مضبوط عندكم وليس شرطا الكيك الاسفنجي.

طريقة تحضيراللبن المكثف:

كوب سكر بودرة

كوب لبن بودرة

ربع كوب ماء ساخن

مكعب زبدة

قومي بضرب جميع المكونات في الخلاط

بطريقة جيدة ثم قومي بوضعها في برطمان نظيف و يحفظ بالثلاجة، بعد مرور ساعة سوف تحصلين على قوام ثقيل.



المسخسخة







