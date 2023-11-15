6 نصائح لاختيار العطر الرجالي لشتاء 2024.. منها مراعاة قوة الرائحة

MENAFN - Youm7) يعتبر الكثيرون فصل الشتاء هو فصل الأناقة، والجمال، والاستمتاع بالألوان والإطلالات الأكثر هدوءا ووقارا، قد يكون ذلك بسبب برودة الجو، ومحاولات ارتداء الملابس الثقيلة ذات الألوان الدافئة، ولكن مع كل تلك المحاولات لم تكتمل أناقة أي شخص إلا برائحته الجميلة المميزة،فرائحة الرجل دليل على الأناقة والرقي والجمال الداخلي، ويعد الشتاء وقتا للاستمتاع بالروائح الدافئة والغنية والمنشطة، وهناك العديد من الخيارات الرائعة للعطر المناسب للرجال في شتاء 2024 ، نستعرضها عليك وفقاً لما نشره موقع "herbandroot".

العطور الرجالي محبو الزهور

إذا كنت من محبي الأزهار، فاختار الأزهار المقترنة بمكونات أساسية خشبية أو ترابية، مثل رائحة الزهور الممزوجة بالعود أو الصندل، فهي تزيد من رقي العطر وتزيده غنى.

محبو الروائح القوية

إذا كنت من محبي الروائح القوية فالشتاء هو موسمك المفضل، فعليك تجربة عطور التي تحتوي على الصندل أو اللبان أو اللاتشولي بشكل أكبر.

عطر رجالي نصائح يجب الالتزام بها عند اختيار العطر الرجالي الشتوي

1- من المهم مراعاة قوة الرائحة وطول فترة بقائها، فأنت تريد عطراً يدوم طوال اليوم.

2- يفضل الاعتماد على ماء العطر وماء التواليت فهما خياران جيدان لعطور الشتاء الرجالي، حيث إنهما قويان بما يكفي ليدوما طوال اليوم، ولكنهما ليسا قويين لدرجة أنهما سيكونان غامرين.

3- يجب مراعاة أن الجسم يساعد في ظهور العطر المستخدم نتيجة الحرارة التي تخرج منه، والشتاء درجة حرارته بارة لذلك يجب مراعاة اختيار العطور القوية.

4- سيبدو العطر الزهري أو الفاكهي الخفيف صامتا في أشهر الشتاء، من أجل تغيير الموسم، ستحتاج إلى رائحة ذات تأثير أكثر مع نفحات أساسية قوية تدوم طويلا.

5- ابحث عن العطور التي تحتوي على روائح التوابل والأخشاب وغيرها من الروائح الدافئة والمريحة.

6- فكر في المناسبة التي ستضع العطر من أجلها، قد يتطلب حدث أكثر رسمية رائحة أكثر أناقة، في حين أن التجمع غير الرسمي قد يكون أكثر ملاءمة لعطر أكثر استرخاء.

برفان رجالي



