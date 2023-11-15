6 نصائح لاختيار العطر الرجالي لشتاء 2024.. منها مراعاة قوة الرائحة

(MENAFN
- Youm7) يعتبر الكثيرون فصل الشتاء هو فصل الأناقة، والجمال، والاستمتاع بالألوان والإطلالات الأكثر هدوءا ووقارا، قد يكون ذلك بسبب برودة الجو، ومحاولات ارتداء الملابس الثقيلة ذات الألوان الدافئة، ولكن مع كل تلك المحاولات لم تكتمل أناقة أي شخص إلا برائحته الجميلة المميزة،
فرائحة الرجل دليل على الأناقة والرقي والجمال الداخلي، ويعد الشتاء وقتا للاستمتاع بالروائح الدافئة والغنية والمنشطة، وهناك العديد من الخيارات الرائعة للعطر المناسب للرجال في شتاء 2024 ، نستعرضها عليك وفقاً لما نشره موقع "herbandroot".
العطور الرجالي محبو الزهور
إذا كنت من محبي الأزهار، فاختار الأزهار المقترنة بمكونات أساسية خشبية أو ترابية، مثل رائحة الزهور الممزوجة بالعود أو الصندل، فهي تزيد من رقي العطر وتزيده غنى.
محبو الروائح القوية
إذا كنت من محبي الروائح القوية فالشتاء هو موسمك المفضل، فعليك تجربة عطور التي تحتوي على الصندل أو اللبان أو اللاتشولي بشكل أكبر.
عطر رجالي نصائح يجب الالتزام بها عند اختيار العطر الرجالي الشتوي
1- من المهم مراعاة قوة الرائحة وطول فترة بقائها، فأنت تريد عطراً يدوم طوال اليوم.
2- يفضل الاعتماد على ماء العطر وماء التواليت فهما خياران جيدان لعطور الشتاء الرجالي، حيث إنهما قويان بما يكفي ليدوما طوال اليوم، ولكنهما ليسا قويين لدرجة أنهما سيكونان غامرين.
3- يجب مراعاة أن الجسم يساعد في ظهور العطر المستخدم نتيجة الحرارة التي تخرج منه، والشتاء درجة حرارته بارة لذلك يجب مراعاة اختيار العطور القوية.
4- سيبدو العطر الزهري أو الفاكهي الخفيف صامتا في أشهر الشتاء، من أجل تغيير الموسم، ستحتاج إلى رائحة ذات تأثير أكثر مع نفحات أساسية قوية تدوم طويلا.
5- ابحث عن العطور التي تحتوي على روائح التوابل والأخشاب وغيرها من الروائح الدافئة والمريحة.
6- فكر في المناسبة التي ستضع العطر من أجلها، قد يتطلب حدث أكثر رسمية رائحة أكثر أناقة، في حين أن التجمع غير الرسمي قد يكون أكثر ملاءمة لعطر أكثر استرخاء.
برفان رجالي
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