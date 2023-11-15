4 أشياء بسيطة تجعل كبار السن أكثر نشاطًا وحيوية

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- Youm7) الاهتمام بنمط حياة كبار السن يلعب دورًا حاسمًا في زيادة حيويتهم وتجنب الأمراض والكآبة التي قد تؤثر على جودة حياتهم في سنواتهم المتقدمة. يمكن لكبار السن تعزيز قوة عضلاتهم ومرونتهم والحفاظ على وظائف الجسم العامة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يولوا اهتمامًا لصحتهم العقلية من خلال ممارسة الأنشطة التي تحفز العقل والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، مما يساهم في تحسين المزاج.
ومن خلال ما نشره" homecare" توجد بعض الأشياء التي يقوم بها كبار السن السعداء والأصحاء تجعلهم أكثر نشاطًا وحيوية: أسلوب الحياة النشط
كثير من كبار السن من عادتهم الاستيقاظ مع طلوع الشمس، وتناول الإفطار الصحي، ويبدأوا بتنفيذ الخطوات التي رتبوا إليها قبل نومهم، لتحقيق أسلوب حياتهم النشط،
حيث أكدت الأبحاث أن كبار السن الذين يتبعون هذا الأسلوب هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الشيخوخة.
الاشتراك في الأنشطة
مشاركة كبار السن في الأنشطة الاجتماعية كالمشي الجماعي، الألعاب التي تحتاج إلى التفكير وحل الألغاز، أيضا استمرار هوايتهم المفضلة والعودة إليها يجعل للحياة هدفا ويزيد من مشاعرهم الإيجابية، ويحمي من التدهور العقلي والجسدي المرتبط بتقدم السن.
القيام بالأنشطة الرياضية قضاء الوقت مع العائلة
يميل كبار السن إلى التحدث مع عائلتهم وأصدقائهم، ومشاركة ما مروا به من تجارب وخبرات تفيد غيرهم وتسهل من خطواتهم، ويجدوا في ذلك الشعور بالسعادة بشكل خاص.
الحصول على راحة جيدة
تشير دراسة بالمعاهد الكندية المرتبطة بأبحاث الصحة، أن النوم عالي الجودة يزيد السعادة، والنشاط خلال فترات النهار، وهذا يعمل عليه كثير من كبار السن للبقاء بنشاط وحيوية خلال يومهم.
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