4 أشياء بسيطة تجعل كبار السن أكثر نشاطًا وحيوية

MENAFN - Youm7) الاهتمام بنمط حياة كبار السن يلعب دورًا حاسمًا في زيادة حيويتهم وتجنب الأمراض والكآبة التي قد تؤثر على جودة حياتهم في سنواتهم المتقدمة. يمكن لكبار السن تعزيز قوة عضلاتهم ومرونتهم والحفاظ على وظائف الجسم العامة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يولوا اهتمامًا لصحتهم العقلية من خلال ممارسة الأنشطة التي تحفز العقل والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، مما يساهم في تحسين المزاج.ومن خلال ما نشره" homecare" توجد بعض الأشياء التي يقوم بها كبار السن السعداء والأصحاء تجعلهم أكثر نشاطًا وحيوية: أسلوب الحياة النشط

كثير من كبار السن من عادتهم الاستيقاظ مع طلوع الشمس، وتناول الإفطار الصحي، ويبدأوا بتنفيذ الخطوات التي رتبوا إليها قبل نومهم، لتحقيق أسلوب حياتهم النشط،

حيث أكدت الأبحاث أن كبار السن الذين يتبعون هذا الأسلوب هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الشيخوخة.

الاشتراك في الأنشطة

مشاركة كبار السن في الأنشطة الاجتماعية كالمشي الجماعي، الألعاب التي تحتاج إلى التفكير وحل الألغاز، أيضا استمرار هوايتهم المفضلة والعودة إليها يجعل للحياة هدفا ويزيد من مشاعرهم الإيجابية، ويحمي من التدهور العقلي والجسدي المرتبط بتقدم السن.



القيام بالأنشطة الرياضية قضاء الوقت مع العائلة

يميل كبار السن إلى التحدث مع عائلتهم وأصدقائهم، ومشاركة ما مروا به من تجارب وخبرات تفيد غيرهم وتسهل من خطواتهم، ويجدوا في ذلك الشعور بالسعادة بشكل خاص.



الحصول على راحة جيدة

تشير دراسة بالمعاهد الكندية المرتبطة بأبحاث الصحة، أن النوم عالي الجودة يزيد السعادة، والنشاط خلال فترات النهار، وهذا يعمل عليه كثير من كبار السن للبقاء بنشاط وحيوية خلال يومهم.

