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لو خارج النهارده.. نصائح يجب اتباعها للشعور بالدفء عند الخروج من المنزل

11/15/2023 4:27:12 AM
(MENAFN- Youm7) قد يشعر البعض بالحيرة عند التحضير للخروج من المنزل اليوم، بسبب الطقس المتقلب، حيث تظهر شبورة مائية قد تشير إلى احتمال سقوط أمطار، لذلك يتردد البعض فى اختيار نوعية الملابس التى يجب ارتداؤها عند الخروج من المنزل حتى لا يشعر بالبرودة، ولهذا نستعرض فى التقرير نصائح يجب اتباعها عند الخروج من المنزل، وفقاً لما ذكره موقع
wikihow.



نصائح يجب اتباعها عند الخروج من المنزل

جاكيت شتوى

ينصح بارتداء جاكيت
شتوى
وأسفله قميص أو "تى شيرت" حتى يساعد على الشعور بالدفء في حالة إذا كان الطقس باردا، وفى نفس الوقت يمكن الاستغناء عنه في حالة إذا كان الطقس دافئا.


نصائح للشعور بالدفء


حمل شمسية

ينصح أيضاً بحمل شمسية تحسباً لسقوط أمطار اليوم، حيث يساعد ذلك على تجنب التعرض للأمطار، والتى ينتج عنها الشعور بالبرد والإصابة بالأنفلونزا وغيرها من الأمراض الناتجة عن التعرض للطقس البارد، وفى نفس الوقت تحافظ على أناقة إطلالاتك اليومية.


حمل شمسية


حمل مشروب ساخن

يجب حمل مشروب ساخن مثل الكاكاو أو الشاي أو أي مشروب مفيد ساخن يساعد على الشعور بالدفء، وفى نفس الوقت يمد الجسم بالطاقة والحيوية والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ويساعد بالتغلب على الطقس البارد عند الخروج من المنزل.


حمل مشروب ساخن


ارتداء كوفية

يفضل ارتداء كوفية عند الخروج من المنزل حيث تساعد على الشعور بالدفء طوال اليوم، وفى نفس الوقت تضيف لمسة جمالية أنيقة، ما يساعد في الحصول على إطلالة مميزة عند الذهاب للمنزل.


جوارب شتوية

ينصح بارتداء جوارب شتوية عند الخروج من المنزل، حيث تساعد على تدفئة القدمين، وبالتالى تساعد على الشعور بالدفء طوال اليوم.







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