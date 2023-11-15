لو خارج النهارده.. نصائح يجب اتباعها للشعور بالدفء عند الخروج من المنزل

(MENAFN
- Youm7) قد يشعر البعض بالحيرة عند التحضير للخروج من المنزل اليوم، بسبب الطقس المتقلب، حيث تظهر شبورة مائية قد تشير إلى احتمال سقوط أمطار، لذلك يتردد البعض فى اختيار نوعية الملابس التى يجب ارتداؤها عند الخروج من المنزل حتى لا يشعر بالبرودة، ولهذا نستعرض فى التقرير نصائح يجب اتباعها عند الخروج من المنزل، وفقاً لما ذكره موقع
wikihow.
نصائح يجب اتباعها عند الخروج من المنزل
جاكيت شتوى
ينصح بارتداء جاكيت
شتوى
وأسفله قميص أو "تى شيرت" حتى يساعد على الشعور بالدفء في حالة إذا كان الطقس باردا، وفى نفس الوقت يمكن الاستغناء عنه في حالة إذا كان الطقس دافئا.
نصائح للشعور بالدفء
حمل شمسية
ينصح أيضاً بحمل شمسية تحسباً لسقوط أمطار اليوم، حيث يساعد ذلك على تجنب التعرض للأمطار، والتى ينتج عنها الشعور بالبرد والإصابة بالأنفلونزا وغيرها من الأمراض الناتجة عن التعرض للطقس البارد، وفى نفس الوقت تحافظ على أناقة إطلالاتك اليومية.
حمل شمسية
حمل مشروب ساخن
يجب حمل مشروب ساخن مثل الكاكاو أو الشاي أو أي مشروب مفيد ساخن يساعد على الشعور بالدفء، وفى نفس الوقت يمد الجسم بالطاقة والحيوية والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ويساعد بالتغلب على الطقس البارد عند الخروج من المنزل.
حمل مشروب ساخن
ارتداء كوفية
يفضل ارتداء كوفية عند الخروج من المنزل حيث تساعد على الشعور بالدفء طوال اليوم، وفى نفس الوقت تضيف لمسة جمالية أنيقة، ما يساعد في الحصول على إطلالة مميزة عند الذهاب للمنزل.
جوارب شتوية
ينصح بارتداء جوارب شتوية عند الخروج من المنزل، حيث تساعد على تدفئة القدمين، وبالتالى تساعد على الشعور بالدفء طوال اليوم.
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