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مارى لويس بشارة: فرص قوية أمام صادرات الملابس المصرية

11/15/2023 4:27:10 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هناك فرص قوية لتنمية الصادرات عالمياً في قطاع الملابس إلي كافة الأسواق، مشيرة إلي أن الدورة السابعة من معرض Destination Africa يومي 14-15 شهر نوفمبر 2023 تشهد زخم كبير ومشاركة أفريقية متنوعة ويتزامن ذلك مع دعم كبير من القيادة السياسية للتوجه نحو أفريقيا.



وقالت ماري لويس بشارة على هامش افتتاح معرض ديستنيشن أفريقيا، إن هناك ارتقاء كبير في جودة صناعة الملابس الجاهزة المصرية والمعرض يمثل فرصة للشركات لعقد صفقات متبادلة مع دول العالم ة الدول الإفريقية المشاركة، مؤكدة أن نمو فرص التبادل التجاري في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يحتاج توعية أكبر للشركات باحتياجات الأسواق الخارجية خاصة في أفريقيا.



وأضافت ماري لويس بشارة "لمسنا ارتقاء فى المنتجات يعكس التطور التكنولوجى للقطاع مع اهتمام الشركات بالحصول على شهادات الجودة وحماية البيئة بتدوير المخلفات الصناعية و تقليل استخدام الطاقة والمياه وتقليل الهادر من أجل تحقيق المنافسة".



وأوضحت ماري لويس، أن Destination يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الافريقية مع المشترين الدوليين من عدة دول في ضوء التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك".



واكدت ماري لويس بشارة، أهمية المعرض في أنه يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وأفريقيا لمختلف انحاء العالم من خلال اتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير ودخول اسواق جديدة لتحقيق نمو حقيقي للصادرات.




















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