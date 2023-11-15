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وزير الاتصالات: تدريب 400ألف متدرب بمختلف التخصصات التكنولوجية بـ1.7مليار جنيه

11/15/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات، وشركة فودافون للحلول الذكية VOIS _ يهدف الى إتاحة التدريب المتخصص لتأهيل كوادر شابة فى عدد من المجالات التكنولوجية؛ ومنها تطوير واختبار البرمجيات، والذكاء الاصطناعى، والتعلم الآلى، وعلوم البيانات، وأمن المعلومات، والبنية التحتية، وذلك مع توفير فرص عمل جديدة متميزة لخريجى المعهد للعمل بالشركة.



كما ينص البروتوكول على التعاون المشترك فى إتاحة مناهج ودورات تدريبية باللغة العربية وبالمجان عبر منصة مهارة تك التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك فى عدد من التخصصات التكنولوجية المطلوبة لسوق العمل، كذلك التعاون فى عقد مسابقات متنوعة فى مجال التكنولوجيا، وتبادل الخبرات لتطوير وتأهيل طلبة وخريجى المعهد لسوق العمل.



وقع بروتوكول التعاون الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، ورانيا صلاح المدير التنفيذى لشركة فودافون للحلول الذكية مصر.



هذا وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر لديها العديد من المقومات التنافسية فى مجال صناعة التعهيد، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من أبرزها توافر كوادر شبابية مدربة على أعلى مستوى فى كافة أنحاء الجمهورية؛ مضيفا أنه يوجد حاليا مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التي تستهدف بناء مصفوفة من المهارات في مختلف التخصصات التكنولوجية، ويتم العمل على التوسع فى هذه البرامج لخلق فرص عمل متميزة للشباب، وتلبية متطلبات الشركات العاملة فى صناعة التعهيد بمصر، وكذلك للتوسع فى حجم صادرات الخدمات الرقمية.



وأشار الدكتور عمرو طلعت الى ارتفاع أعداد وموازنة التدريب خلال 5 سنوات لتزداد من 4 آلاف متدرب سنويا بميزانية 50 مليون جنيه إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى؛ مشيرا إلى اهتمام شريحة كبيرة من الشباب من المتخصصين فى التكنولوجيات الرقمية للعمل وفقا لنموذج العمل الحر والعمل عن بُعد؛ لافتا إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية والتي من شأنها تعزيز فرص الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات في سوق العمل الحر وكذلك تنمية الصادرات الرقمية من التعهيد.



ومن جانبها قالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن الشراكة مع شركة "فويس" لها تاريخ طويل.. وتهدف الي تقديم خدمات تدريبية وتعليمية لقطاعات مختلفة من الشباب ضمن رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير مهارات الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرة إلى أن التعاون فى الفترة الحالية يشهد تضاعف فى أعداد المتدربين والملتحقين بفرص العمل بالشركة، كما أنه من المقرر انشاء أكاديمية للتدريب بالشراكة مع المعهد لتوفير تدريب مشترك للشباب؛ مضيفة أن التعاون شمل إتاحة محتوي تدريبي الكتروني علي منصة المعهد الإلكترونية "مهاره تك"؛ حيث تهدف المنصة دائما لتقديم الخدمات التدريبية لكل قطاعات تكنولوجيا المعلومات.



الجدير بالذكر أن شركة فودافون للحلول الذكية VOIS_ تمثل الذراع الاستراتيجي لمجموعة فودافون العالمية لتعزيز الجودة والكفاءة فى 28 دولة حول العالم، والعمل مع الشركات الشقيقة لخلق قيمة مضافة للأعمال وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية المتنوعة وخدمات التعهيد المتعددة. وتتواجد الشركة فى أكثر من دولة ويتميز تواجدها فى السوق المصرى بالتنوع حيث وصل عدد الكوادر المصرية التى تعمل بها الى أكثر من 9200 موظف.



وأوضحت رانيا صلاح المدير التنفيذى لشركة فودافون للحلول الذكية مصر أن توقيع الاتفاقية مع معهد تكنولوجيا المعلومات يأتى فى إطار اهتمام الشركة بعقد شراكات استراتيجية مع الهيئات التابعة للوزارة فى ظل الاهتمام الدائم والمتزايد من الوزارة بصناعة التعهيد خاصة الجانب التكنولوجي، كذلك حرص الوزارة الدائم على تطوير جانب التدريب والتأهيل للكوادر الشابة للدخول إلى سوق العمل وتهيئة الفرص والمناخ المناسب لمزيد من الاستثمارات للقطاع خاصة مجال التعهيد بمختلف صوره.



ومن جانبه أشار بيدرو ساردو رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات لمجموعة فودافون العالمية إلى تميز العناصر والموارد البشرية المصرية بالمواهب والقدرات التنافسية العالية للتوسع فى مجال التكنولوجيا وقدراتها على استيعاب كافة التطورات السريعة والمتلاحقة إضافة إلى ما يتمتع به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تطور ملحوظ حيث شهدت البنية التحتية والمعلوماتية تطورا كبيرا جعل من هذه الصناعة عنصراً جاذباً للاستثمارات الدولية المباشرة وأصبح أحد أهم عناصر الجذب للتوسع أو دخول الى السوق المصرية.



وأكد المهندس محمد سامى رئيس قطاع التكنولوجيا الدولى لشركة فودافون للحلول الذكية أن الشباب المصرى أثبت تفوقا واضحا فى مجال التكنولوجيا داخل الشركة مشيرا إلى وجود خطط توسعية جديدة لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة متنوعة خلال العامين القادمين داخل القطاع التكنولوجى للشركة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل أخرى لذوى القدرات الخاصة تناسب قدراتهم وتعمل على دمجهم فى قوة العمل داخل الشركة فى المجالات المختلفة وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم تمكنهم من أداء مهام وظيفتهم على أكمل وجه؛ الأمر الذى يضع أهمية كبيرة للاتفاق الموقع مع معهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك لما يتمتع به المعهد من إمكانيات كبيرة زادت من قدرات خريجيه فى المجالات التكنولوجية المتنوعة على استيعاب كل التطورات المتلاحقة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.












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