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روايات البوكر.. ببغاء فلوبير تعيدنا للقرن الـ19 وتمزج بين الحقيقة والخيال

11/15/2023 4:27:06 AM
(MENAFN- Youm7) ببغاء فلوبير رواية للكاتب الفرنسى جوليان بارنز ، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى، والتى يصطحبنا خلالها الكاتب فى رحلة إلى القرن التاسع عشر.

فى رواية "ببغاء فلوبير" يعيدنا جوليان بارنز إلى فرنسا في القرن التاسع عشر في روايته الفريدة التي وصفت بأنها تكسر القواعد، وبأنها سيرة ذاتية خيالية للروائي والمفكر الفرنسي غوستاف فلوبير، تُروى من منظور جيفري بريثويت، وهو متقاعد غريب الأطوار ومحب لفلوبير يستمتع بمكانة في التجسس.


رواية ببغاء فلوبير للكاتب الفرنسى جوليان بارنز

ولكشف أسرار بطله الأدبي، يسافر بريثويت إلى فرنسا ويزور الأماكن ذات الأهمية للرجل العظيم نفسه، وتتوقف الحبكة على البحث عن ببغاء فضولي.. فهل يستطيع برايثوايت اختيار الببغاء الصحيح؟

لقد رفض بارنز تمامًا اتباع أى اتفاقيات أدبية فى روايته، التى مزج فيها بين الحقيقة والخيال، فهو يدمج المراسلات الحقيقية مع الخيال، ويضيف شريحة من السخرية، ثم يضع طبقات فى جداول زمنية متعددة أيضًا، هل هناك طريقة لهذا الجنون؟ قطعاً. الترتيب السردي غير تقليدي، ولا يستطيع الكثير من الكتاب القيام بذلك. ولحسن الحظ، فإن بارنز في قمة مستواه.

والنتيجة هي عمل فني بارع تم إدراجه في القائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العالمية في عام 1984. وقد وصفها الروائي جون إيرفينغ بأنها "جوهرة: رواية أدبية لا تخجل ولا تخجل أيضًا من أن تكون قابلة للقراءة ومسلية على نطاق واسع".







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