روايات البوكر.. ببغاء فلوبير تعيدنا للقرن الـ19 وتمزج بين الحقيقة والخيال

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- Youm7) ببغاء فلوبير رواية للكاتب الفرنسى جوليان بارنز ، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى، والتى يصطحبنا خلالها الكاتب فى رحلة إلى القرن التاسع عشر.
فى رواية "ببغاء فلوبير" يعيدنا جوليان بارنز إلى فرنسا في القرن التاسع عشر في روايته الفريدة التي وصفت بأنها تكسر القواعد، وبأنها سيرة ذاتية خيالية للروائي والمفكر الفرنسي غوستاف فلوبير، تُروى من منظور جيفري بريثويت، وهو متقاعد غريب الأطوار ومحب لفلوبير يستمتع بمكانة في التجسس.
رواية ببغاء فلوبير للكاتب الفرنسى جوليان بارنز
ولكشف أسرار بطله الأدبي، يسافر بريثويت إلى فرنسا ويزور الأماكن ذات الأهمية للرجل العظيم نفسه، وتتوقف الحبكة على البحث عن ببغاء فضولي.. فهل يستطيع برايثوايت اختيار الببغاء الصحيح؟
لقد رفض بارنز تمامًا اتباع أى اتفاقيات أدبية فى روايته، التى مزج فيها بين الحقيقة والخيال، فهو يدمج المراسلات الحقيقية مع الخيال، ويضيف شريحة من السخرية، ثم يضع طبقات فى جداول زمنية متعددة أيضًا، هل هناك طريقة لهذا الجنون؟ قطعاً. الترتيب السردي غير تقليدي، ولا يستطيع الكثير من الكتاب القيام بذلك. ولحسن الحظ، فإن بارنز في قمة مستواه.
والنتيجة هي عمل فني بارع تم إدراجه في القائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العالمية في عام 1984. وقد وصفها الروائي جون إيرفينغ بأنها "جوهرة: رواية أدبية لا تخجل ولا تخجل أيضًا من أن تكون قابلة للقراءة ومسلية على نطاق واسع".
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