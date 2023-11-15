ميلاد عميد الأدب العربى.. طه حسين رحلة فى عالم مؤسس النهضة الأدبية والتعليمية

MENAFN - Youm7) طه حسينأحد أشهر الكتاب والمفكرين المصريين فى القرن العشرين، استطاع أن يؤسس نهضة أدبية وتعليمية، وتحل اليوم ذكرى ميلاده، إذ ولد فى مثل هذا اليوم 15 نوفمبر لعام 1889م.

طه حسين ولد فى عزبة الكيلو، إحدى قرى مركز مغاغة، محافظة المنيا فى صعيد مصر، فى أسرة متوسطة الحال، حرص أبوه الموظف البسيط بشركة السكر على تحفيظه القرآن وتعليمه بالأزهر أسوة بأخواته، رغم إصابته فى سن الرابعة بالرمد وفقدانه البصر، لكن الله عوضه ببصيرة نافذة، وذهنا صافيا، وعقلا متفتحا.

حفظ القرآن فى وقت قصير، وانتقل للأزهر عام 1902 ونال شهادته، وكان أول المنتسبين للجامعة المصرية عام 1908، ثم أوفدته الجامعة المصرية إلى مونبيليه بفرنسا، للتعلم والاستزادة من فروع المعرفة والعلوم العصرية، فدرس فى جامعتها الفرنسية الآداب وعلم النفس والتاريخ الحديث، وعاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للأدب العربى، ثم عميداً لكلية الآداب، وفى 12 يناير من عام 1950 عينته حكومة الوفد وزيرا للمعارف.

من مؤلفات الدكتور طه حسين عميد الأدب العربى: تجديد ذكرى أبى العلاء "رسالة دكتوراه - مصر"، دراسة تحليلية نقدية فى الفلسفة الاجتماعية عند بن خلدون "رسالة دكتوراه - فرنسا"، الظاهرة الدينية عند اليونان، حديث الأربعاء، فى الأدب الجاهلى، الفتنة الكبرى، الحب الضائع قادة الفكر وغيره (له أكثر من أربعين مؤلفًا فى المعارف المختلفة).

وقد حصل عميد الأدب العربى على العديد من الجوائز والأوسمة منها الدكتوراه الفخرية من جامعة الجزائر 24 يونيو 1964، الدكتوراه الفخرية من جامعة باليرمو بصقلية 17 يناير 1965، حصل على قلادة النيل من الرئيس جمال عبد الناصر 17 ديسمبر 1965، الدكتوراه الفخرية من جامعة مدريد بإسبانيا يوليو 1968، جائزة الدولة فى الآداب 1958، وبعد مسيرة عطاء طويلة رحل عن عالمنا عميد الأدب العربي فى 28 أكتوبر 1973م".