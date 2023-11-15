ميلاد عميد الأدب العربى.. طه حسين رحلة فى عالم مؤسس النهضة الأدبية والتعليمية

(MENAFN
- Youm7) طه حسين
أحد أشهر الكتاب والمفكرين المصريين فى القرن العشرين، استطاع أن يؤسس نهضة أدبية وتعليمية، وتحل اليوم ذكرى ميلاده، إذ ولد فى مثل هذا اليوم 15 نوفمبر لعام 1889م.
طه حسين ولد فى عزبة الكيلو، إحدى قرى مركز مغاغة، محافظة المنيا فى صعيد مصر، فى أسرة متوسطة الحال، حرص أبوه الموظف البسيط بشركة السكر على تحفيظه القرآن وتعليمه بالأزهر أسوة بأخواته، رغم إصابته فى سن الرابعة بالرمد وفقدانه البصر، لكن الله عوضه ببصيرة نافذة، وذهنا صافيا، وعقلا متفتحا.
حفظ القرآن فى وقت قصير، وانتقل للأزهر عام 1902 ونال شهادته، وكان أول المنتسبين للجامعة المصرية عام 1908، ثم أوفدته الجامعة المصرية إلى مونبيليه بفرنسا، للتعلم والاستزادة من فروع المعرفة والعلوم العصرية، فدرس فى جامعتها الفرنسية الآداب وعلم النفس والتاريخ الحديث، وعاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للأدب العربى، ثم عميداً لكلية الآداب، وفى 12 يناير من عام 1950 عينته حكومة الوفد وزيرا للمعارف.
من مؤلفات الدكتور طه حسين عميد الأدب العربى: تجديد ذكرى أبى العلاء "رسالة دكتوراه - مصر"، دراسة تحليلية نقدية فى الفلسفة الاجتماعية عند بن خلدون "رسالة دكتوراه - فرنسا"، الظاهرة الدينية عند اليونان، حديث الأربعاء، فى الأدب الجاهلى، الفتنة الكبرى، الحب الضائع قادة الفكر وغيره (له أكثر من أربعين مؤلفًا فى المعارف المختلفة).
وقد حصل عميد الأدب العربى على العديد من الجوائز والأوسمة منها الدكتوراه الفخرية من جامعة الجزائر 24 يونيو 1964، الدكتوراه الفخرية من جامعة باليرمو بصقلية 17 يناير 1965، حصل على قلادة النيل من الرئيس جمال عبد الناصر 17 ديسمبر 1965، الدكتوراه الفخرية من جامعة مدريد بإسبانيا يوليو 1968، جائزة الدولة فى الآداب 1958، وبعد مسيرة عطاء طويلة رحل عن عالمنا عميد الأدب العربي فى 28 أكتوبر 1973م".
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