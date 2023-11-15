ذكرى ميلاد عميد الأدب العربى.. هؤلاء رشحوا طه حسين لنيل جائزة نوبل

MENAFN - Youm7) طه حسينعميد الأدب العربى الحديث تمر اليوم ذكرى ميلاده، حيث ولد فى مثل هذا اليوم 15 نوفمبر لعام 1889، وتزامنا مع الاحتفاء بذكرى ميلاده، نتذكر معا ما كشفت عنه جائزة نوبل العالمية، عبر قاعدة البيانات التى تم الكشف عنها مؤخرا، والتى توضح أنه تم ترشحيه لنيل جائزة نوبل فى الأدب 21 مرة، فى الفترة بين عام 1949 حتى 1969، ورغم ذلك لم يتم منحه الجائزة الأشهر فى تاريخ الأدب.

المعروف أن طه حسين لم يكن كاتبا أو أديبا عاديا، حيث استطاع أن يؤثر على الحركة الأدبية الحديثة فى مصر فقط، بل امتد هذا التأثير إلى الوطن العربى وشمال أفريقيا، فأثر على حركة النهضة المصرية والحداثة فى الأدب العربى الحديث، فأصبح رائدا للتنوير، وذاع صيته حول العالم.

وعلى عكس ما يشاع بأن عميد الأدب العربى طه حسين، تم ترشيحه 14 مرة لنيل جائزة نوبل فى الآداب، إلا أن قاعدة بيانات الجائزة الأشهر فى تاريخ الأدب، تكشف أنه تم ترشيحه 21 مرة بداية من عام 1949 حتى عام 1969، من قبل بعض الأشخاص المعروفين على الساحة الأدبية المصرية والعربية، أو بعض الشخصيات ممن لديهم صلاحيات ترشيح الشخصيات المؤهلة لنيل الجائزة، أو الجهات التى تتمتع بنفس الصلاحية.

قائمة ترشيح طه حسين لجائزة نوبل فى الأدب

كان أول ترشيح يحصل عليه طه حسين لنيل جائزة نوبل فى الأدب فى عام 1949 من أحمد لطفى السيد، المفكر والفيلسوف المصرى، الذى وصف بأنه رائد من رواد حركة النهضة والتنوير فى مصر.

وفى العام التالى تم ترشيحه من قبل شخص يدعى برنارد جويون، وعام 1951 رشحه أعضاء أكاديمية فؤاد الأول، وفى عام 1952، رشحه كارل فلهلم زترستين، هو مستشرق سويدى، أسهم فى دائرة المعارف الإسلامية، ترجم القرآن الكريم إلى اللغة السويدية سنة 1917، وكان عضوا فى المجمع العلمى العربى حتى وفاته عام 1953.

وفى عام 1960 قام شخص يدعى Hedberg – كما هو مذكور بقاعدة بيانات جائزة نوبل – بترشيح طه حسين، ثم قام بترشيحه مرتين فى عام 1961، وفى نفس العام رشحه الأديب محمد خلف الله، الذى درس الفلسفة وعلم النفس بجامعة لندن، وعاد إلى مصر وتدرج في المناصب الجامعية حتى صار رئيساً لقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية 1947، وعميداً للكلية 1951 ثم وكيلاً لجامعة عين شمس 1916، ورحل عنا فى عام 1983.

وفى عام 1962 تم ترشيح طه حسين لجائزة نوبل مرتين من قبل شخص يدعى Nyberg وHedberg الذى سبق وأن رشحه من قبل ثلاث مرات، وفى عام 1963 رشحه تشارلز بيلات وهو مستشرق فرنسي، عني بأدب الجاحظ.

وفى عام 1964 حصل عميد الأدب العربى على ترشيح من سيزار إى دوبلر، وهو أستاذ اللغات الشرقية فى جامعة زيورخ، وفى نفس العام تم ترشيح طه حسين من قبل ريجى بلاشير، وهو مستشرق فرنسى، معروف بإطلاعه العميق على اللغة العربية والأدب العربى.

وفى عام 1965 كرر المستشرق الفرنسى تشارلز بيلات محاولته مرة أخرى بإعادة ترشيح طه حسين للجائزة بعدما سبق وأن رشحه فى عام 1963.

ووفقا لقاعدة بيانات الجائزة فلم يتم ترشيح عميد الأدب العربى للجائزة فى الفترة 1964 وحتى 1966، ثم ظهر اسمه فى قائمة الترشيحات فى عام 1967 حينما رشحه جوسي تانيلي أرو الذى كان أستاذًا للغات السامية في جامعة هلسنكي ورئيس قسم اللغات والثقافات الأفريقية والآسيوية، وعُرِف بأنه عالم متنوع وخبير في العالم الإسلامي.

وفى العام التالى، أى عام 1968 حصل طه حسين على

ترشيح من ثلاث أكاديميات فى وقت واحد، ففى هذا العام، رشحته أكاديمية اللغة العربية المصرية، والجامعة الأردنية، وجامعة الكويت.

وفى نفس العام أيضا تم ترشيح طه حسين من قبل وليام مونتغمري وات، المستشرق البريطاني الذى عمل أستاذاً للغة العربية والدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي في جامعة إدنبرة في إدنبرة، فى اسكتلندا، ومن أشهر كتبه كتاب "محمد في مكة"، وكتاب "محمد في المدينة".

وفى عام 1969 تذكر قاعدة بيانات الجائزة أن طه حسين حصل على ترشيح من شخص أشارت إليه باسم S Z Abdel-Hamid وهو - حسبما تذكر - أستاذ الأدب الإسلامي فى جامعة الإسكندرية، وفى العام نفسه، رشحه مصطفى الأمير، أستاذ اللغة المصرية، فى جامعة القاهرة.