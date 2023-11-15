تركى الحمد ينفى خبر وفاته: أطمئن الجميع أنا بخير

(MENAFN
- Youm7) نفى الكاتب والروائى السعودى تركى الحمد خبر وفاته الذى تداولته وسائل إعلام بالأمس، حيث كتب تركى الحمد عبر منصة إكس "أحبتى ما تم تداوله فى الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعى غير صحيح، وأود أن أطمئن الجميع بأننى بخير وعافية والله الحمد، وقد وصلتنى مشاعركم الجميلة والمعبرة شاكر ومقدر شعور الجميع".
وتصدر اسم تركى الحمد منصة إكس عقب تدول خبر وفاته الذى تبين فيما بعد أنه عار من الصحة.
يذكر أن تركى الحمد كاتب وروائى سعودى حاصل على دكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة جنوب كاليفورنيا بلوس انجلوس عام 1985، وهو أستاذ سابق للعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض.
من أبرز أعماله الحركات الثورية المقارنة 1986، دراسات أيديولوجية في الحالة العربية 1992، الثقافة العربية أمام تحديات التغيير 1993، أطياف الأزقة المهجورة ثلاثية روائية تشمل روايات العدامة، 1995، الشميسي 1996، الكراديب، 1999، الثقافة العربية في عصر العولمة، 1999، رواية شرق الوادي 2000، جروح الذاكرة رواية عام 2001، رواية ريح الجنة 2005.
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