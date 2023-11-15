تركى الحمد ينفى خبر وفاته: أطمئن الجميع أنا بخير

MENAFN - Youm7) نفى الكاتب والروائى السعودى تركى الحمد خبر وفاته الذى تداولته وسائل إعلام بالأمس، حيث كتب تركى الحمد عبر منصة إكس "أحبتى ما تم تداوله فى الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعى غير صحيح، وأود أن أطمئن الجميع بأننى بخير وعافية والله الحمد، وقد وصلتنى مشاعركم الجميلة والمعبرة شاكر ومقدر شعور الجميع".

وتصدر اسم تركى الحمد منصة إكس عقب تدول خبر وفاته الذى تبين فيما بعد أنه عار من الصحة.

يذكر أن تركى الحمد كاتب وروائى سعودى حاصل على دكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة جنوب كاليفورنيا بلوس انجلوس عام 1985، وهو أستاذ سابق للعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض.

من أبرز أعماله الحركات الثورية المقارنة 1986، دراسات أيديولوجية في الحالة العربية 1992، الثقافة العربية أمام تحديات التغيير 1993، أطياف الأزقة المهجورة ثلاثية روائية تشمل روايات العدامة، 1995، الشميسي 1996، الكراديب، 1999، الثقافة العربية في عصر العولمة، 1999، رواية شرق الوادي 2000، جروح الذاكرة رواية عام 2001، رواية ريح الجنة 2005.