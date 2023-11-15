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84 عاما على فتح المقبرة للجمهور.. اعرف قصة الملك الذهبى توت عنخ آمون

11/15/2023 4:27:05 AM
(MENAFN- Youm7) مرت 84 عاما على افتتاح مقبرة توت عنخ آمون للجمهور لأول مرة، بعد اكتشافها فى 4 نوفمبر من عام 1922م، على يد العالم البريطانى هوارد كارتر، بعد أن دله عليها الطفل حسين عبد الرسول، ليصاحب ذلك ظهور التحف الذهبية وغيرها من القطع الفاخرة التى اكتشفت بالمقبرة، ليصبح هذا الكشف أيقونة مصر وأهم الاكتشافات الأثرية.



الملك توت عنخ آمون، الذى تولى حكم مصر فى بداية العقد الثانى من عمره، بعدما مات الأب الملك إخناتون فى ظروف غامضة، وحلت الاضطراب بأرض مصر وبالقصر الملكى، وعمت الفوضى البلاد، وصار توت عنخ آتون، ابن السنوات التسع، ملكًا على عرش مصر فى ظروف صعبة.



تزوج توت عنخ آتون من أخته الأميرة عنخ إس إن با آتون، ابنة إخناتون ونفرتيتى التى فعلت ذلك كى تضمن ألا يخرج العرش من بين يديها، وثار الجميع على تراث أبيه إخناتون، وأجبروا توت عنخ آتون على تغيير اسمه إلى توت عنخ آمون واسم زوجته إلى عنخ إس إن آمون، وترك توت عنخ آمون تل العمارنة.



وعاد توت عنخ آمون إلى العاصمة التقليدية طيبة، وأدار البلاد من العاصمة الإدارية العريقة منف، وبدأ قائد الجيش حور محب بنشاط وهمة وحماسة حملة كبيرة لتدمير آثار إخناتون وإلهه الأشهر آتون، كما ذكر الدكتور حسين عبد البصير فى كتابه الفراعنة المحاربون، وتحت ضغط الإجبار، بدأ توت عنخ آمون فى سياسة ترميم ما دمره أبوه إخناتون، فأعاد للآلهة الأخرى وكهنتها مكانتها، ولم يكتب للفرعون الذهبى أن يولد له وريث ذكر يرث عرش آبائه وأجداده العظام.



مكثت طيبة طيلة مدة حكمه مسرحًا للحكم بعد انتقاله إليها من إخناتون، وعلى الرغم مما بين القائد "حور محب" والكاهن "آي" من تشاحن على الملك، إلا أنهما أخذا يعملان معًا فى الظاهر وكل منهما طامع فى أن يتولى العرش بعد "توت عنخ آمون"، حسب ما ذكر الدكتور سليم حسن فى موسوعته مصر القديمة، واستكانت اللعبة أخيرًا في يد القائد حور محب الذي سيطر على شئون الدولة، وهيمن على كل مرفق داخل البلاد وخارجها.



وذات يوم كان توت عنخ آمون يتريض فى صحراء منف وكان يركب الخيل، وكان يقود عربته الحربية، فسقط من فوقها، فأُصيب ساقه، ومات بعدها بفترة قصيرة متأثرًا بتلوث جراحه ومرض ساقيه وقدميه، فى سن صغيرة بعد حكم لتسع سنوات، ولكن تم اكتشاف مقبرته بشكل كامل فى عام 1922م، على يد عالم المصريات البريطانى كارتر بعد أن دله عليها الطفل حسين عبد الرسول.












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