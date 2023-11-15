تعملها إزاي؟ طريقة حذف حسابك على Threads بشكل منفصل عن إنستجرام

MENAFN - Youm7) عندما أطلقت Meta تطبيق Threads في يوليو، كانت إحدى شكاوى المستخدمين بشأن التطبيق هي أنه من المستحيل حذف ملف تعريف Threads الخاص بك دون حذف حساب Instagram الخاص بك أيضًا.

وحتى الآن، كان البديل الوحيد هو إلغاء تنشيط ملف تعريف Threads "مؤقتًا"، ويجعل هذا الخيار منشوراتك وتفاعلاتك مع الآخرين غير مرئية على المنصة، لكنه يترك منشوراتك على خوادم Meta ما لم تقم بمراجعتها وحذفها يدويًا واحدة تلو الأخرى، وفقاً لموقع macrumors.





ولحسن الحظ، نشر آدم موسيري، رئيس انستجرام، أن الشركة كانت تفعل شيئًا أخيرًا لحل المشكلة، وهي بصدد طرح طريقة لحذف أو إلغاء تنشيط ملف تعريف Threads بشكل منفصل مع ترك حساب Instagram المرتبط سليمًا.

توضح لك الخطوات التالية كيفية حذف ملف تعريف Threads الخاص بك:

1- في تطبيق Threads، اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

2- اضغط على أيقونة القائمة المكونة من سطرين في الجزء العلوي الأيمن من ملفك الشخصي.

3- اضغط على "الحساب"، ثم اضغط على "حذف أو إلغاء تنشيط الملف الشخصي".

4- اضغط على حذف الملف الشخصي، ثم قم بتأكيد اختيارك.

إذا لم تشاهد الخيار، فهذا يعني أن الطرح لم يصل إليك بعد، ولكن لن يمر وقت طويل قبل أن يظهر، لذا تحقق مرة أخرى خلال يوم أو يومين.

وفقًا لموسيري، تطرح Threads أيضًا طريقة للمستخدمين لمنع منشورات Threads من الظهور على فيس بوك وانستجرام، عند اكتمال عملية الطرح، يمكن للمستخدمين العثور على خيارين في قسم الخصوصية في إعدادات التطبيق، ضمن "اقتراح منشورات على تطبيقات أخرى"، سيؤدي الضغط على هذا إلى الكشف عن مفاتيح منفصلة لإيقاف الاقتراحات على انستجرام وفيس بوك.