هل يجعل الذكاء الاصطناعى لعبة Grand Theft Auto 6 أفضل.. المطور يجيب

MENAFN - Youm7) وصل الترقب لـ GTA 6 إلى ذروته حيث مضى أكثر من عقد من الزمن منذ أن أصدرت Rockstar آخر لعبة Grand Theft Auto، وخلال مقابلة، كشف شتراوس زيلنيك، الرئيس التنفيذي لشركة Take-Two Interactive، المالكة لشركة Rockstar مطورة اللعبة، عن تفاصيل جديدة حول العنوان القادم.أوضح أيضًا كيف يمكن لظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يجعل لعبة Grand Theft Auto التالية أفضل، وفي إحدى المقابلات في قمة مجلس بالي الدولي، بدا زيلنيك متفائلاً بشأن الذكاء الاصطناعي عندما سُئل عن فوائد التكنولوجيا لصناعة ألعاب الفيديو، حسبما ذكر موقع Inverse.ومع ذلك، فقد أعرب عن قلقه من أنه "قد يكون أفضل، ولكن من المؤكد أنه لن يكون أسرع وأرخص"، وتوقع زيلنيك أيضًا أن السباق لتبني الذكاء الاصطناعي سيجبر شركة Take-Two على القيام باستثمارات كبيرة في تطوير منتجاتها الخاصة.أوضح Zelnick أيضًا أن الاستثمار قد يكون يستحق العناء وأشار إلى أن المجال الوحيد الذي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين الألعاب فيه هو الشخصيات التي ليست من اللاعبين، وأشار أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه إضافة المزيد من التنوع إلى الحوارات وجذب المزيد من اللاعبين لمواصلة العودة.قال: الكل يعمل على ذلك. أنت شخصية قابلة للعب، وتتفاعل مع الشخصية غير القابلة للعب. هذا التفاعل مكتوب حاليًا. والشخصيات غير القابلة للعب ليست مثيرة للاهتمام بشكل عام. يمكنك أن تتخيل أن جميع الشخصيات غير القابلة للعب أصبحت مثيرة للاهتمام وممتعة حقًا.GTA 6: ما نعرفه حتى الآن

ومع ذلك، لم يؤكد Zelnick ما إذا كانت GTA 6 ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الشخصيات غير القابلة للعب أو لإنشاء خريطة أكبر كما في Starfield. بصرف النظر عن تأكيد تكملة العالم المفتوح لـ Rockstar، لم يشارك أي تفاصيل أخرى.

في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات حول أول مقطع دعائي رسمي للعبة GTA 6 على مقربة من الإنترنت، في الأسبوع الماضي، أكدت Rockstar سريعًا التسريب وأعلنت أن العرض الترويجي سيتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لـ Rockstar في ديسمبر المقبل.وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال سام هاوسر، المؤسس المشارك لشركة Rockstar: "في عام 1998، تأسست Rockstar Games على فكرة أن ألعاب الفيديو يمكن أن تصبح ضرورية للثقافة مثل أي شكل آخر من أشكال الترفيه، ونأمل أن نكون قد أنشأنا ألعابًا"، تحب جهودنا لتكون جزءًا من هذا التطور. يسعدنا جدًا أن نخبركم أنه في أوائل شهر ديسمبر، سنصدر العرض الأول للعبة Grand Theft Auto التالية.