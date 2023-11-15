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Nvidia تكشف شريحة ذكاء اصطناعى جديدة.. كل ما تحتاج معرفته

11/15/2023 4:27:00 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة Nvidia شريحة جديدة من الطراز الأول لعمل الذكاء الاصطناعى، وهي HGX H200 ، تعمل وحدة معالجة الرسومات الجديدة على ترقية جهاز H100 المطلوب بشكل كبير مع عرض نطاق ترددي أكبر للذاكرة بمقدار 1.4x وسعة ذاكرة أكبر بمقدار 1.8x، مما يحسن قدرتها على التعامل مع أعمال الذكاء الاصطناعي التوليدية المكثفة، وفقا لتقرير theverge.



وسيتم إطلاق أول شرائح H200 في الربع الثاني من عام 2024، وتقول Nvidia إنها تعمل مع "مصنعي الأنظمة العالمية ومقدمي الخدمات السحابية" لإتاحتها ، ورفضت المتحدثة باسم نفيديا كريستين أوشياما التعليق على أرقام الإنتاج.



ويبدو أن H200 يشبه إلى حد كبير H100 خارج ذاكرته ، لكن التغييرات التي طرأت على ذاكرتها تؤدي إلى ترقية ذات معنى ، وحدة معالجة الرسومات الجديدة هي أول وحدة تستخدم مواصفات ذاكرة جديدة وأسرع تسمى HBM3e.



وبذلك يصل عرض النطاق الترددي لذاكرة وحدة معالجة الرسومات إلى 4.8 تيرابايت في الثانية، مقارنة بـ 3.35 تيرابايت في الثانية على H100، كما تصل سعة الذاكرة الإجمالية إلى 141 جيجابايت مقارنة بـ 80 جيجابايت لسابقتها.



ويعمل تكامل ذاكرة HBM الأسرع والأكثر شمولاً على تسريع الأداء عبر المهام التي تتطلب الكثير من الحساب بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية وتطبيقات [الحوسبة عالية الأداء] مع تحسين استخدام وحدة معالجة الرسومات وكفاءتها.



وقال إيان باك، نائب رئيس Nvidia لمنتجات الحوسبة عالية الأداء، في عرض فيديو له تم تصميم H200 أيضًا ليكون متوافقًا مع نفس الأنظمة التي تدعم بالفعل H100s ، تقول Nvidia إن موفري الخدمات السحابية لن يحتاجوا إلى إجراء أي تغييرات حيث يقومون بإضافة H200s إلى المزيج ، وستكون الأذرع السحابية لكل من Amazon وGoogle وMicrosoft وOracle من بين أوائل الشركات التي تقدم وحدات معالجة الرسومات الجديدة في العام المقبل.



ويأتي إعلان Nvidia في الوقت الذي لا تزال فيه شركات الذكاء الاصطناعي تبحث بشدة عن شرائح H100 الخاصة بها، ويُنظر إلى شرائح Nvidia على أنها الخيار الأفضل لمعالجة الكميات الهائلة من البيانات اللازمة لتدريب وتشغيل أدوات الصور التوليدية ونماذج اللغات الكبيرة بكفاءة.



وتعتبر الرقائق ذات قيمة كافية لدرجة أن الشركات تستخدمها كضمان للحصول على القروض ، ومن لديه H100s هو موضوع شائعات في وادي السيليكون ، وكانت الشركات الناشئة تعمل معًا فقط لمشاركة أي إمكانية الوصول إليها على الإطلاق.














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