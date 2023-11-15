انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2.95 % فى الـ 24 ساعة الماضية

MENAFN - Youm7) انخفضت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 15 نوفمبر، بنسبة 2.95 %، في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول البيتكوين بسعر 35,417 دولارًا، هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه عملة البيتكوين خسارة خلال أسبوعين على الأقل، وفقاً لموقع gadgets360.

اتبعت الأثير عملة البيتكوين على الجانب الخاسر من مخطط العملات المشفرة، بعد تسجيل خسارة بنسبة 3.97 %، ويتم تداول عملة الأثير حاليًا عند نقطة سعر تبلغ 1,973 دولارًا.

في الـ 24 ساعة الماضية، شهدت عملة البيتكوين انخفاضًا ملحوظًا في السعر بمقدار 1039 دولارًا جنبًا إلى جنب مع الأثير، الذي انخفض أيضًا على

1013 دولارًا.

سجلت كل من Tether وRipple وSolana وUSD Coin وDogecoin وTron وChainlink وPolkadot خسائر اليوم.

كما ضربت الخسائر أيضًا

Shiba Inu، وBitcoin Cash، وLeo، وCosmos، وStellar، وUniswap، وMonero، وCronos، وBinance USD.

انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.11 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل تقييم القطاع إلى 1.36 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.

لم يسجل سوى عدد قليل من العملات المشفرة أرباحًا اليوم، وتشمل هذه العملات Binance Coin وCardano وPolygon وAvalanche وArdor.