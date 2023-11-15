ستستضيف (TÜYAP) معرض السجاد وأغطية الأرضيات لعام 2023

MENAFN - AETOSWire)وبما أن تركيا جهة رئيسية في صناعة السجاد على مستوى العالم، فتستعد لاستضافة معرض السجاد وأغطية الأرضيات لعام (2023) في إسطنبول. تضطلع بتنظيم هذا الحدث المرموق – شركة TÜYAP، وهي المسؤول الأول المنظم للمعارض على مستوى البلاد – وذلك بالتعاون مع جمعية مصدري السجاد في إسطنبول وجمعية مصدري السجاد في جنوب شرق الأناضول، وسيُعقد في مركز إسطنبول للمعارض في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر. يُتوقع أن يستقطب المعرض حوالي 400 شركة من جميع أنحاء العالم، حيث تعرض كل شركة منها مجموعة واسعة من المنتجات؛ أي سيوفر لها فرصة ثمينة للاستفادة من أسواق جديدة.

تمتلك تركيا 40% من حصة السوق في إنتاج السجاد على مستوى العالم

يسلط المدير العالم لشركة (TÜYAP Fairs Productions Inc)، السيد إيلهان إرسوزلو، الضوء على دور تركيا المهم في قطاع تصنيع السجاد العالمي، معبرًا: "تمتلك تركيا حاليًا حوالي 17٪ من حجم تجارة السجاد على مستوى العالم. ومن خلال معرض السجاد وأغطية الأرضيات لعام (2023)، سنهدف إلى تعزيز اتفاقات جديدة، مما يعزز من حجم صادراتنا لترتفع إلى 25٪".

يُتوقع أن ترتفع قيمة سوق السجاد العالمي من 64.99 مليار دولار أمريكي في 2022 إلى 97.41 مليار دولار أمريكي في غضون عقد من الزمن. ونظرًا لأن تركيا تضطلع بإنتاج ما يقرب من نصف مخزون السجاد في العالم، فهي تعد جهة رئيسية في مثل هذه المعارض العالمية.

يُتوقع أن تشارك 400 شركة في معرض السجاد وأغطية الأرضيات لعام (2023)

صرح إرسوزلو قائلًا: "يضم معرضنا حاليًا ما يقرب من 400 جهة مشاركة، 75% منها من تركيا و25% من أصحاب المصلحة الدوليين. ولقد أوْلت العديد من الشركات المصنعة في دول مثل إيران والصين وإنجلترا وباكستان وأفغانستان وأوزبكستان وروسيا وإندونيسيا والمغرب وأوكرانيا ومصر والأردن اهتمامًا كبيرًا بهذا المعرض. ونهدف إلى استضافة أحد أكبر المعارض في هذا القطاع".

وأضاف بأنه: ((سيسهم المعرض في عرض مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من التصاميم التقليدية وحتى التصاميم المعاصرة. سيتمكن الزوار المسجلون من 81 دولة مختلفة من استكشاف هذه العروض خلال أربعة أيام. علاوة على ذلك، سنستضيف جلسات حوارية وورش عمل معنية بالتوجهات المستقبلية والتصاميم والألوان وإعادة التدوير وما إلى ذلك.

وسنستضيف السيد لي إيديلكورت، أحد الأشخاص البارزين في التنبؤات بالتوجهات المستقبلية، لإلقاء محاضرة بعنوان "التوجه المحلي وتوقعات الألوان لعام 2025" في 6 ديسمبر الساعة 16.00. سيكون هذا المعرض مصدرًا مهمًا لإلهام المهتمين بصناعة السجاد وكذلك المصممين ومصممي الديكور والمهندسين المعماريين".

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