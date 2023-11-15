يقوم Wemade بتحديث الغموض الجديد (New Mystery) الاستياء العميق (Deep Resentments) لـ MIR4

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامت Wemade بتحديث الغموض الجديد (New Mystery) "الاستياء العميق" (Deep Resentments) لـ MMORPG MIR4 الرائجة في 14 نوفمبر.

"الاستياء العميق" (Deep Resentments) عبارة عن مهمة متسلسلة تتكون من ست مخطوطات. مؤامرة هذا اللغز (Mystery) هي إزالة الارتباك في قارة مير (Mir) من خلال العثور على "حامي السماء العظيم أركانيان ما غوجين" (Heaven Protector Mighty Arcanean Ma Gujin) وقمعه، الذي استخدم الملوك السماويين الأربعة العظماء (Four Great Heavenly Kings) لجلب الفوضى إلى العالم. "حامي السماء العظيم أركانيان ما غوجين" (Heaven Protector Mighty Arcanean Ma Gujin) هو الشخص الذي قام بإحياء الملوك السماويين الأربعة العظماء (Four Great Heavenly Kings)، الحماة الرئيسيين (Master Protectors) لطائفة حامي السماء (Heaven Protector Cult) التي كانت مزدهرة ذات يوم، لإعادة المجد السابق للطائفة.

تحتوي كل مخطوطة على مهام للعثور على أدلة للحوادث الماضية وقصص طائفة حامي السماء (Heaven Protector Cult) المرتبطة بقلعة سابوك (Sabuk Castle). من خلال استكمال المهام المختلفة، مثل جمع العناصر وإنشاء شارات الاستدعاء (Summon Badges) وهزيمة الوحوش الرئيسية، يمكن للمستخدمين الحصول على مجموعة من المكافآت، بما في ذلك "الحديد الداكن" (Darksteel) و"الطاقة" (Energy)، بالإضافة إلى عناصر مخطوطة جديدة مثل "مدونة قانون عبادة حامي السماء الجديدة" (New Heaven Protector Cult Law Code) و"الروح العائدة لملك عالم التنانين التسعة" (Nine Dragon Realm King's Returned Soul). والمزيد من المكافآت مثل "تمثال التنين الأزرق الأسطوري" (Legendary Blue Dragon Statue) و"الطيف الملحمي" (Epic Spectrumite) سيتم منحها أيضًا عند حل اللغز (Mystery).

سوف تعقد MIR4 "التحدي: حدث الحجر السحري تواجد لمدة 7 أيام" (Challenge: Magic Stone 7-day Check-in) حتى 27 نوفمبر. سيتم تقديم هدايا متنوعة بما في ذلك تذاكر الدخول، وتذاكر الاستدعاء، و"تذكرة تبادل غطاء الرأس ذات 8 نقاط" (8 Point Cover Headpiece Exchange Ticket) اعتمادًا على أيام الحضور. وحتى 11 ديسمبر، ستكون عناصر مثل "حجر التعزيز الغامض الملحمي" (Epic Mystic Enhancement Stone) و"حجر التعزيز الأسطوري المظلم" (Legendary Darkened Enhancement Stone) متاحة من حدث "سجل تدريب يون لمدة 14 يومًا" (Yiun's 14-day Training Log).

من معركتي، إلى حربنا! يمكن العثور على معلومات مفصلة عن MIR4 على الموقع الإلكتروني الرسمي .

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