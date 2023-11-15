يقوم Wemade بتحديث الغموض الجديد (New Mystery) الاستياء العميق (Deep Resentments) لـ MIR4

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامت Wemade بتحديث الغموض الجديد (New Mystery) "الاستياء العميق" (Deep Resentments) لـ MMORPG MIR4 الرائجة في 14 نوفمبر.
"الاستياء العميق" (Deep Resentments) عبارة عن مهمة متسلسلة تتكون من ست مخطوطات. مؤامرة هذا اللغز (Mystery) هي إزالة الارتباك في قارة مير (Mir) من خلال العثور على "حامي السماء العظيم أركانيان ما غوجين" (Heaven Protector Mighty Arcanean Ma Gujin) وقمعه، الذي استخدم الملوك السماويين الأربعة العظماء (Four Great Heavenly Kings) لجلب الفوضى إلى العالم. "حامي السماء العظيم أركانيان ما غوجين" (Heaven Protector Mighty Arcanean Ma Gujin) هو الشخص الذي قام بإحياء الملوك السماويين الأربعة العظماء (Four Great Heavenly Kings)، الحماة الرئيسيين (Master Protectors) لطائفة حامي السماء (Heaven Protector Cult) التي كانت مزدهرة ذات يوم، لإعادة المجد السابق للطائفة.
تحتوي كل مخطوطة على مهام للعثور على أدلة للحوادث الماضية وقصص طائفة حامي السماء (Heaven Protector Cult) المرتبطة بقلعة سابوك (Sabuk Castle). من خلال استكمال المهام المختلفة، مثل جمع العناصر وإنشاء شارات الاستدعاء (Summon Badges) وهزيمة الوحوش الرئيسية، يمكن للمستخدمين الحصول على مجموعة من المكافآت، بما في ذلك "الحديد الداكن" (Darksteel) و"الطاقة" (Energy)، بالإضافة إلى عناصر مخطوطة جديدة مثل "مدونة قانون عبادة حامي السماء الجديدة" (New Heaven Protector Cult Law Code) و"الروح العائدة لملك عالم التنانين التسعة" (Nine Dragon Realm King's Returned Soul). والمزيد من المكافآت مثل "تمثال التنين الأزرق الأسطوري" (Legendary Blue Dragon Statue) و"الطيف الملحمي" (Epic Spectrumite) سيتم منحها أيضًا عند حل اللغز (Mystery).
سوف تعقد MIR4 "التحدي: حدث الحجر السحري تواجد لمدة 7 أيام" (Challenge: Magic Stone 7-day Check-in) حتى 27 نوفمبر. سيتم تقديم هدايا متنوعة بما في ذلك تذاكر الدخول، وتذاكر الاستدعاء، و"تذكرة تبادل غطاء الرأس ذات 8 نقاط" (8 Point Cover Headpiece Exchange Ticket) اعتمادًا على أيام الحضور. وحتى 11 ديسمبر، ستكون عناصر مثل "حجر التعزيز الغامض الملحمي" (Epic Mystic Enhancement Stone) و"حجر التعزيز الأسطوري المظلم" (Legendary Darkened Enhancement Stone) متاحة من حدث "سجل تدريب يون لمدة 14 يومًا" (Yiun's 14-day Training Log).
من معركتي، إلى حربنا! يمكن العثور على معلومات مفصلة عن MIR4 على الموقع الإلكتروني الرسمي .
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