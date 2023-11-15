Forbes تضع Bacardi من بين أفضل الشركات في العالم للنساء 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تحتفل Bacardi، أكبر شركة مشروبات روحية دولية خاصة في العالم، باعتراف Forbes بها على قائمة أفضل الشركات العالمية للنساء لعام 2023.المرأة في المناصب القيادية هي من بين الركائز الأساسية لبرنامج الانتماء للشركة، والذي يسعى إلى خلق مساحة يتم فيها معاملة الجميع بإنصاف وتوفير فرص متساوية لهم. الانتماء إلى Bacardi هي حركة عالمية تركز على إنشاء البرامج وفرص التطوير والمزيد لدعم المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا، بما في ذلك النساء، في عالم المشروبات الروحية.

تشكل العديد من النساء العظماء قصة Bacardi، بدءًا من Doña Lucia 'Amalia' Victoria Bacardí Moreau - زوجة مؤسس شراب الروم، Don Facundo Bacardí Massó. كان دعمها المالي والإبداعي هو الذي أبقى أعمالهم المتنامية على قيد الحياة خلال السنوات الأولى المضطربة، في سانتياغو دي كوبا. في الوقت نفسه، كانت تُنشئ أيضًا عائلة من رواد الأعمال المستقلين ذوي التفكير الحر الذين كرسوا حياتهم المهنية للشركة ومجتمعهم المحلي. كانت فكرة Doña Amalia هي وضع الخفاش على زجاجة الروم، وبالتالي نشأ "شراب روم الخفاش".

قالت Leila Stansfield، قائدة الانتماء العالمي ورئيسة قسم تجارة التجزئة العالمية للسفر في Bacardi "نحن فخورون بشكل لا يصدق بتكريم Bacardi من قِبل Forbes كمكان عمل رائع ومواصلة إرث دعم النساء داخل الشركة وصناعتنا". "يلهمني الناس في Bacardi كل يوم ومعًا، نحن نبذل كل جهد باستمرار لخلق مكان عمل أكثر شمولية للجميع".

ركزت Bacardi المملوكة للعائلة على تعزيز التوظيف وتناقص عدد الموظفين والتنمية المتوازنة من خلال التدريبات والموارد والتركيز من قبل كل من القادة وأكثر من 500 فرد في جميع أنحاء العالم ممن يناصرون جهود الانتماء. تقدم الشركة العديد من البرامج لدعم التنمية الشخصية والمهنية للنساء، بما في ذلك برنامج إرشادي عالمي يربط النساء بالقادة والحلفاء عبر الأسواق والوظائف. وهناك برنامج آخر متاح في العديد من البلدان يدعم القيادات النسائية المستقبلية من خلال تزويدهن بالإطار والأدوات والأفراد من المجتمع لفهم أنفسهن وأهدافهن بشكل أفضل. يتضمن المحتوى جلسات حول الوعي الذاتي والثقة، وتحديد علامتك التجارية الشخصية وأسلوب القيادة الأصيل، وبناء خارطة طريق شخصية لحياتك المهنية.

ينعكس تأثير العمل في شعور الناس تجاه العمل في Bacardi. في أحدث استطلاع سنوي عالمي حول المشاركة، صنّف النساء والرجال أبعاد الرضا في مكان العمل، والعافية، والتنوع والمساواة بين الجنسين، وغيرها من الموضوعات الأساسية، بالمثل، مما يدل على مستويات المشاركة الأفضل في فئتها بين الجنسين.

تم اختيار أفضل الشركات العالمية للنساء لعام 2023 من بين الشركات متعددة الجنسيات التي تم تقييمها في العديد من الاستطلاعات المستقلة المدارة عالميًا لحوالي 70 ألف امرأة في 37 دولة. تم جمع أكثر من 650,000 نقطة بيانات. يعتمد التحليل النهائي على ثلاث درجات:



درجة العلامة التجارية لصاحب العمل: طُلب من النساء تقييم أداء صاحب العمل عبر سلسلة من الموضوعات المتعلقة بالنوع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، طُلب منهن تقييم استعدادهن العام للتوصية بصاحب العمل وتقييمهم عبر أسئلة أخرى أكثر عمومية حول الرضا في مكان العمل. كما تم حث النساء على تقييم أصحاب العمل الآخرين في الصناعات الخاصة بهن والتي تبرز إما بشكل إيجابي أو سلبي.

درجة الرأي العام: قاست دراسة استقصائية للرأي العام للنساء فقط كيف تنظر النساء إلى الشركات من حيث المساواة بين الجنسين. درجة القيادة: تم جمع المعايير الموضوعية (أي وجود رئيسة تنفيذية وحصة النساء من مناصب مجلس الإدارة/اللجنة التنفيذية) من خلال بحث مكتبي مكثف.

يضيف Scott Northcutt، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية العالمية والراعي التنفيذي لشركة Bacardi: "هذه الجائزة هي تقدير لجهود العديد من الأشخاص في جميع أنحاء أعمالنا الذين يساعدون في خلق شعور أكبر بالانتماء".

في العام الماضي، صُنّفت Bacardi أفضل الشركات الصديقة للإناث في العالم من Forbes وحصلت على شهادة Great Place to Work® في أكثر من 50 موقعًا.

يتم تقديم هذه الجائزة المرموقة من قبل Forbes و.Statista Inc، بوابة الإحصاءات الرائدة عالميًا ومزود التصنيف الصناعي. تنشر Statista المئات من تصنيفات الصناعة وقوائم الشركات في جميع أنحاء العالم مع شركاء إعلاميين رفيعي المستوى. تعتمد خدمة البحث والتحليل هذه على نجاح statista، بوابة البيانات وذكاء الأعمال الرائدة التي توفر الإحصاءات والبيانات ذات الصلة بالأعمال والدراسات والاستطلاعات المختلفة للسوق والمستهلكين.

حول شركة Bacardi Limited

Bacardi Limited، أكبر شركة مشروبات روحية دولية خاصة في العالم، تنتج وتسوق وتوزع المشروبات الروحية والنبيذ. تضم محفظة Bacardi Limited أكثر من 200 علامة تجارية، بما في ذلك BACARDÍ® rum وPATRÓN® tequila وGrey GOOSE® vodka وDEWAR'S® Blended Scotch whisky وBOMBAY SAPPHIRE® gin وMARTINI® vermouth والنبيذ الفوار وCAZADORES ® 100% blue agave tequila وغيرها من العلامات التجارية الرائدة والناشئة بما في ذلك WILLIAM LAWSON' s® Scotch wisky وD'USSÉ ® Cognac وANGEL's Envy® American straight wiskey وSt - Germain® elderflower liqueur. تأسست شركة Bacardi Limited المملوكة للعائلة منذ أكثر من 161 عامًا في سانتياغو دي كوبا، وتوظف حاليًا حوالي 9000 شخص، وتدير منشآت إنتاج في 11 دولة وإقليمًا، وتبيع علاماتها التجارية في أكثر من 160 سوقًا. تشير شركة Bacardi Limited إلى مجموعة شركات Bacardi، بما في ذلك شركة Bacardi International Limited. تفضل بزيارة أو تابعنا على LinkedIn أو Instagram أو X .

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