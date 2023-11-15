Forbes تضع Bacardi من بين أفضل الشركات في العالم للنساء 2023

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تحتفل Bacardi، أكبر شركة مشروبات روحية دولية خاصة في العالم، باعتراف Forbes بها على قائمة أفضل الشركات العالمية للنساء لعام 2023.المرأة في المناصب القيادية هي من بين الركائز الأساسية لبرنامج الانتماء للشركة، والذي يسعى إلى خلق مساحة يتم فيها معاملة الجميع بإنصاف وتوفير فرص متساوية لهم. الانتماء إلى Bacardi هي حركة عالمية تركز على إنشاء البرامج وفرص التطوير والمزيد لدعم المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا، بما في ذلك النساء، في عالم المشروبات الروحية.
تشكل العديد من النساء العظماء قصة Bacardi، بدءًا من Doña Lucia 'Amalia' Victoria Bacardí Moreau - زوجة مؤسس شراب الروم، Don Facundo Bacardí Massó. كان دعمها المالي والإبداعي هو الذي أبقى أعمالهم المتنامية على قيد الحياة خلال السنوات الأولى المضطربة، في سانتياغو دي كوبا. في الوقت نفسه، كانت تُنشئ أيضًا عائلة من رواد الأعمال المستقلين ذوي التفكير الحر الذين كرسوا حياتهم المهنية للشركة ومجتمعهم المحلي. كانت فكرة Doña Amalia هي وضع الخفاش على زجاجة الروم، وبالتالي نشأ "شراب روم الخفاش".
قالت Leila Stansfield، قائدة الانتماء العالمي ورئيسة قسم تجارة التجزئة العالمية للسفر في Bacardi "نحن فخورون بشكل لا يصدق بتكريم Bacardi من قِبل Forbes كمكان عمل رائع ومواصلة إرث دعم النساء داخل الشركة وصناعتنا". "يلهمني الناس في Bacardi كل يوم ومعًا، نحن نبذل كل جهد باستمرار لخلق مكان عمل أكثر شمولية للجميع".
ركزت Bacardi المملوكة للعائلة على تعزيز التوظيف وتناقص عدد الموظفين والتنمية المتوازنة من خلال التدريبات والموارد والتركيز من قبل كل من القادة وأكثر من 500 فرد في جميع أنحاء العالم ممن يناصرون جهود الانتماء. تقدم الشركة العديد من البرامج لدعم التنمية الشخصية والمهنية للنساء، بما في ذلك برنامج إرشادي عالمي يربط النساء بالقادة والحلفاء عبر الأسواق والوظائف. وهناك برنامج آخر متاح في العديد من البلدان يدعم القيادات النسائية المستقبلية من خلال تزويدهن بالإطار والأدوات والأفراد من المجتمع لفهم أنفسهن وأهدافهن بشكل أفضل. يتضمن المحتوى جلسات حول الوعي الذاتي والثقة، وتحديد علامتك التجارية الشخصية وأسلوب القيادة الأصيل، وبناء خارطة طريق شخصية لحياتك المهنية.
ينعكس تأثير العمل في شعور الناس تجاه العمل في Bacardi. في أحدث استطلاع سنوي عالمي حول المشاركة، صنّف النساء والرجال أبعاد الرضا في مكان العمل، والعافية، والتنوع والمساواة بين الجنسين، وغيرها من الموضوعات الأساسية، بالمثل، مما يدل على مستويات المشاركة الأفضل في فئتها بين الجنسين.
تم اختيار أفضل الشركات العالمية للنساء لعام 2023 من بين الشركات متعددة الجنسيات التي تم تقييمها في العديد من الاستطلاعات المستقلة المدارة عالميًا لحوالي 70 ألف امرأة في 37 دولة. تم جمع أكثر من 650,000 نقطة بيانات. يعتمد التحليل النهائي على ثلاث درجات:
درجة العلامة التجارية لصاحب العمل: طُلب من النساء تقييم أداء صاحب العمل عبر سلسلة من الموضوعات المتعلقة بالنوع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، طُلب منهن تقييم استعدادهن العام للتوصية بصاحب العمل وتقييمهم عبر أسئلة أخرى أكثر عمومية حول الرضا في مكان العمل. كما تم حث النساء على تقييم أصحاب العمل الآخرين في الصناعات الخاصة بهن والتي تبرز إما بشكل إيجابي أو سلبي. درجة الرأي العام: قاست دراسة استقصائية للرأي العام للنساء فقط كيف تنظر النساء إلى الشركات من حيث المساواة بين الجنسين. درجة القيادة: تم جمع المعايير الموضوعية (أي وجود رئيسة تنفيذية وحصة النساء من مناصب مجلس الإدارة/اللجنة التنفيذية) من خلال بحث مكتبي مكثف.
يضيف Scott Northcutt، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية العالمية والراعي التنفيذي لشركة Bacardi: "هذه الجائزة هي تقدير لجهود العديد من الأشخاص في جميع أنحاء أعمالنا الذين يساعدون في خلق شعور أكبر بالانتماء".
في العام الماضي، صُنّفت Bacardi أفضل الشركات الصديقة للإناث في العالم من Forbes وحصلت على شهادة Great Place to Work® في أكثر من 50 موقعًا.
يتم تقديم هذه الجائزة المرموقة من قبل Forbes و.Statista Inc، بوابة الإحصاءات الرائدة عالميًا ومزود التصنيف الصناعي. تنشر Statista المئات من تصنيفات الصناعة وقوائم الشركات في جميع أنحاء العالم مع شركاء إعلاميين رفيعي المستوى. تعتمد خدمة البحث والتحليل هذه على نجاح statista، بوابة البيانات وذكاء الأعمال الرائدة التي توفر الإحصاءات والبيانات ذات الصلة بالأعمال والدراسات والاستطلاعات المختلفة للسوق والمستهلكين.
حول شركة Bacardi Limited
Bacardi Limited، أكبر شركة مشروبات روحية دولية خاصة في العالم، تنتج وتسوق وتوزع المشروبات الروحية والنبيذ. تضم محفظة Bacardi Limited أكثر من 200 علامة تجارية، بما في ذلك BACARDÍ® rum وPATRÓN® tequila وGrey GOOSE® vodka وDEWAR'S® Blended Scotch whisky وBOMBAY SAPPHIRE® gin وMARTINI® vermouth والنبيذ الفوار وCAZADORES ® 100% blue agave tequila وغيرها من العلامات التجارية الرائدة والناشئة بما في ذلك WILLIAM LAWSON' s® Scotch wisky وD'USSÉ ® Cognac وANGEL's Envy® American straight wiskey وSt - Germain® elderflower liqueur. تأسست شركة Bacardi Limited المملوكة للعائلة منذ أكثر من 161 عامًا في سانتياغو دي كوبا، وتوظف حاليًا حوالي 9000 شخص، وتدير منشآت إنتاج في 11 دولة وإقليمًا، وتبيع علاماتها التجارية في أكثر من 160 سوقًا. تشير شركة Bacardi Limited إلى مجموعة شركات Bacardi، بما في ذلك شركة Bacardi International Limited. تفضل بزيارة أو تابعنا على LinkedIn أو Instagram أو X .
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