إمكانيات فيديو جديدة للمستخدمين مع Arcgis Video Server من Esri

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تلتقط الأقمار الصناعية والطائرات الآلية وكاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار وغيرها الكثير من المواد المرئية يوميًا، والتي في معظمها عبارة عن مقاطع فيديو. ولكن، استخلاص معلومات مفيدة من بيانات الفيديو قد يكون أمرًا صعبًا ومستنفدًا للوقت، لذلك، أطلقت شركة Esri الرائدة عالميًا في مجال ذكاء المواقع ArcGIS Video Server لنظام ArcGIS Enterprise، مساعدةً منها للمؤسسات التي تُسند إليها مهمة تحليل هذا المصدر القيم للمعلومات وتسخير الإمكانات الكاملة لمحتوى الفيديو. هذا، ويتيح هذا الحل المبتكر للمستخدمين فهرسة خدمات الفيديو والبحث فيها ونشرها وبثها بسهولة مع السياق الجغرافي والزمني، مما يفتح المجال أمام ثروة من المعلومات التي تفيد الحكومة والسلامة العامة والمرافق العامة وهيئات العمارة والهندسة والبناء.
صرح Rob Elkins، مدير إدارة المنتجات في Esri، قائلاً: "يعد الفيديو ذو المرجع الجغرافي مصدرًا مهمًا للبيانات ويزداد الاعتماد عليه كشكل من أشكال المواد المرئية، ولكن معالجته من أجل استخلاص معلومات قيمة منه يستنفد الوقت". "والآن، يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذا المحتوى بتنسيق حديث قائم على الويب يمكن الوصول إليه على أي جهاز أو شبكة، مما يساعد على توفير عاملي السرعة والدقة عند التعامل مع الخرائط والبيانات ورفع مستوى فهمها عبر المؤسسة."
يمكن إقران ArcGIS Video Server مع تطبيقات العميل على شاكلة ArcGIS Excalibur بغية توفير حل شامل يتناسب مع احتياجات المؤسسة، سواء في حال إجراء مراجعة لبيانات تاريخية أو تحليل للمعلومات الاستخباراتية. كما يمكن لإدارات الأشغال العامة نشر طائرات آلية لإجراء عمليات تفتيش للمباني عن بُعد وتعزيز قوتها العاملة وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الموظفون. إضافةً إلى ذلك، يمكن للمسعفين استخدام نظام بث الفيديو المباشر لمراقبة الحرائق أو التهديدات الأخرى وقت حدوثها والاستجابة المباشرة لها على نحو أفضل، ويمكن لشركات البناء إجراء تصنيف للصور وتحليلها لتحديد مواقع المشروع المناسبة أو فحص تغير المناطق الطبيعية بمرور الوقت.
في مؤتمر المستخدمين لعام 2023 الذي تعقده Esri، أوضح أعضاء فريق OC Survey التابع لإدارة الأشغال العامة في مقاطعة أورانج كيفية استخدامهم للمواد المرئية التي تلتقطها الطائرات الآلية وتكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية لاكتشاف موقع تسرب المياه في مطار جون واين. وبصفتهم من أوائل مستخدمي التكنولوجيا الجديدة، تمكّن موظفو OC Survey من تحميل فيديو لسقف المطار مصور بطائرة آلية إلى ArcGIS Video Server، وباستخدام Excalibur، قاموا على تشغيل التسجيل إلى جانب خاصية قياس الخريطة عن بُعد حتى تم الكشف بسرعة عن موقع التسريب.
يوفر دمج الفيديو في آليات عمل نظم المعلومات الجغرافية طريقة أسرع لجمع البيانات على مدى فترة زمنية أطول، مما يتيح للمستخدمين تحديد وتتبع الأجسام المتحركة في المواقع الجغرافية المعنية وإجراء تحليل فوري. علاوةً على ذلك، يعمل ArcGIS Video Server على تعزيز سبل التعاون بين فرق التحليل وأصحاب المصلحة عن طريق الوصول إلى محتوى الفيديو عبر الويب. هذا، وتُظهر البيانات المرئية الممكنة مكانيًا رؤى خفية مرتبطة بالقاسم المشترك المتمثل في الموقع الجغرافي، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتحسين عملية صنع القرار.
لمعرفة المزيد عن ArcGIS Video Server وإمكانياته، تفضل بزيارة esri/en-us/arcgis/products/arcgis-video-server/overview .
نبذة عن Esri
ينصب تركيز شركة Esri الرائدة عالميًا في مجال برمجيات نظم المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، على مساعدة العملاء في إطلاق عنان الإمكانات الكاملة للبيانات بغية تحسين النتائج على الصعيدين التشغيلي والتجاري. تأسست الشركة عام 1969 في ريدلاندز بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وتنتشر برمجياتها في مئات الآلاف من المؤسسات على مستوى العالم، ومنها شركات مدرجة ضمن Fortune 500 والهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. كما أن لها مكاتب إقليمية وموزعين وشركاء دوليين يقدمون دعمًا محليًا في أكثر من 100 بلد في ست قارات. هذا، وفي إطار التزامها الراسخ وريادتها في مجال التكنولوجيا الجغرافية المكانية والتحليلات، تعمد الشركة إلى تصميم أكثر الحلول إبداعًا، والتي تستفيد من المنهج الجغرافي لحل بعض المشكلات الأكثر تعقيدًا في العالم عن طريق وضعها في السياق الجوهري للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .
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