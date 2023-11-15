إمكانيات فيديو جديدة للمستخدمين مع Arcgis Video Server من Esri

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تلتقط الأقمار الصناعية والطائرات الآلية وكاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار وغيرها الكثير من المواد المرئية يوميًا، والتي في معظمها عبارة عن مقاطع فيديو. ولكن، استخلاص معلومات مفيدة من بيانات الفيديو قد يكون أمرًا صعبًا ومستنفدًا للوقت، لذلك، أطلقت شركة Esri الرائدة عالميًا في مجال ذكاء المواقع ArcGIS Video Server لنظام ArcGIS Enterprise، مساعدةً منها للمؤسسات التي تُسند إليها مهمة تحليل هذا المصدر القيم للمعلومات وتسخير الإمكانات الكاملة لمحتوى الفيديو. هذا، ويتيح هذا الحل المبتكر للمستخدمين فهرسة خدمات الفيديو والبحث فيها ونشرها وبثها بسهولة مع السياق الجغرافي والزمني، مما يفتح المجال أمام ثروة من المعلومات التي تفيد الحكومة والسلامة العامة والمرافق العامة وهيئات العمارة والهندسة والبناء.

صرح Rob Elkins، مدير إدارة المنتجات في Esri، قائلاً: "يعد الفيديو ذو المرجع الجغرافي مصدرًا مهمًا للبيانات ويزداد الاعتماد عليه كشكل من أشكال المواد المرئية، ولكن معالجته من أجل استخلاص معلومات قيمة منه يستنفد الوقت". "والآن، يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذا المحتوى بتنسيق حديث قائم على الويب يمكن الوصول إليه على أي جهاز أو شبكة، مما يساعد على توفير عاملي السرعة والدقة عند التعامل مع الخرائط والبيانات ورفع مستوى فهمها عبر المؤسسة."

يمكن إقران ArcGIS Video Server مع تطبيقات العميل على شاكلة ArcGIS Excalibur بغية توفير حل شامل يتناسب مع احتياجات المؤسسة، سواء في حال إجراء مراجعة لبيانات تاريخية أو تحليل للمعلومات الاستخباراتية. كما يمكن لإدارات الأشغال العامة نشر طائرات آلية لإجراء عمليات تفتيش للمباني عن بُعد وتعزيز قوتها العاملة وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الموظفون. إضافةً إلى ذلك، يمكن للمسعفين استخدام نظام بث الفيديو المباشر لمراقبة الحرائق أو التهديدات الأخرى وقت حدوثها والاستجابة المباشرة لها على نحو أفضل، ويمكن لشركات البناء إجراء تصنيف للصور وتحليلها لتحديد مواقع المشروع المناسبة أو فحص تغير المناطق الطبيعية بمرور الوقت.

في مؤتمر المستخدمين لعام 2023 الذي تعقده Esri، أوضح أعضاء فريق OC Survey التابع لإدارة الأشغال العامة في مقاطعة أورانج كيفية استخدامهم للمواد المرئية التي تلتقطها الطائرات الآلية وتكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية لاكتشاف موقع تسرب المياه في مطار جون واين. وبصفتهم من أوائل مستخدمي التكنولوجيا الجديدة، تمكّن موظفو OC Survey من تحميل فيديو لسقف المطار مصور بطائرة آلية إلى ArcGIS Video Server، وباستخدام Excalibur، قاموا على تشغيل التسجيل إلى جانب خاصية قياس الخريطة عن بُعد حتى تم الكشف بسرعة عن موقع التسريب.

يوفر دمج الفيديو في آليات عمل نظم المعلومات الجغرافية طريقة أسرع لجمع البيانات على مدى فترة زمنية أطول، مما يتيح للمستخدمين تحديد وتتبع الأجسام المتحركة في المواقع الجغرافية المعنية وإجراء تحليل فوري. علاوةً على ذلك، يعمل ArcGIS Video Server على تعزيز سبل التعاون بين فرق التحليل وأصحاب المصلحة عن طريق الوصول إلى محتوى الفيديو عبر الويب. هذا، وتُظهر البيانات المرئية الممكنة مكانيًا رؤى خفية مرتبطة بالقاسم المشترك المتمثل في الموقع الجغرافي، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتحسين عملية صنع القرار.

لمعرفة المزيد عن ArcGIS Video Server وإمكانياته، تفضل بزيارة esri/en-us/arcgis/products/arcgis-video-server/overview .

نبذة عن Esri

ينصب تركيز شركة Esri الرائدة عالميًا في مجال برمجيات نظم المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، على مساعدة العملاء في إطلاق عنان الإمكانات الكاملة للبيانات بغية تحسين النتائج على الصعيدين التشغيلي والتجاري. تأسست الشركة عام 1969 في ريدلاندز بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وتنتشر برمجياتها في مئات الآلاف من المؤسسات على مستوى العالم، ومنها شركات مدرجة ضمن Fortune 500 والهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. كما أن لها مكاتب إقليمية وموزعين وشركاء دوليين يقدمون دعمًا محليًا في أكثر من 100 بلد في ست قارات. هذا، وفي إطار التزامها الراسخ وريادتها في مجال التكنولوجيا الجغرافية المكانية والتحليلات، تعمد الشركة إلى تصميم أكثر الحلول إبداعًا، والتي تستفيد من المنهج الجغرافي لحل بعض المشكلات الأكثر تعقيدًا في العالم عن طريق وضعها في السياق الجوهري للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .

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