تُحدث اتصالات تونس ثورة في نظام الشحن الخاص بها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن اتصالات تونس، الشركة الرائدة في السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تونس، وشركة Telepin، الشركة الرائدة عالميًا في منصات المعاملات عبر الهاتف المحمول وصناعة التكنولوجيا المالية، عن توقيع شراكة اتفاقية إطلاق نظام الشحن المتقارب لعملاء المشغل الوطني.

الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو نقل نظام الشحن الخاص بشركة اتصالات تونس، والموزع حاليا بين العديد من الموردين، إلى منصة الشحن المتقاربة الموحدة لشركة Telepin.

يعد هذا التحول بتقديم تجربة أفضل للعملاء من خلال تقديم حل موحد وأكثر أمانًا لعمليات تعبئة رصيد الهاتف المحمول والخطوط الأرضية.

تم تصميم منصة Telepin بدقة لتلبية كافة احتياجات الشحن الخاصة بشركة اتصالات تونس. ومن ترحيل القسائم القديمة إلى إنشاء القسائم الإلكترونية حسب الطلب، يضمن النظام انتقالًا سلسًا وتجربة مستخدم محسنة لقاعدة عملاء اتصالات تونس الكبيرة.

وصرح السيد الأسعد بن ذياب، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة اتصالات تونس: "نحن فخورون بهذا المشروع لتقريب المنصات نحو منصة Telepin، وهي مبادرة رئيسية في تحقيق رؤيتنا الإستراتيجية للتحول الرقمي. ومن شأن هذا الترحيل أن يزيد من كفاءتنا ويحسن عملياتنا ويفتح آفاقًا جديدة لنمو اتصالات تونس."

وعلق Mr. Eric Feeley، الرئيس التنفيذي لشركة Telepin: "إن تعميق علاقاتنا مع اتصالات تونس، والتي بدأت عام 2007، يمثل لحظة حاسمة في قطاع الاتصالات. نحن ملتزمون بتقديم حلول لا مثيل لها، ونحن واثقون من أن منصتنا ستعيد تحديد معايير تجربة العملاء في الصناعة.

نبذة عن اتصالات تونس:

رائدة قطاع الاتصالات في تونس، المشغل الوطني العالمي والمتقارب، اتصالات تونس تضم في صفوفها أكثر من 6 ملايين مشترك بين شركات وأفراد، تقدم لهم مجموعة واسعة من الخدمات في مجال الاتصالات الثابتة والمتنقلة، مركز البيانات، والسحابة، وإنترنت الأشياء، والأمن المُدار، وما إلى ذلك.

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نبذة عن Telepin:

Telepin، منصة المعاملات عبر الهاتف المحمول الرائدة عالميًا، والتي تخدم كبار المشغلين في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأمريكتين. توفر الشركة حلولاً مالية ومتنقلة ومستقرة وقابلة للتطوير، وتوفر لمشغلي شبكات الهاتف المحمول ومقدمي الخدمات المالية الوسائل الأكثر كفاءة وموثوقية لزيادة إيراداتهم إلى الحد الأقصى وتقديم تطبيقات الهاتف المحمول المبتكرة التي تمكن الأشخاص ماليًا.

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