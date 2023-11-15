تطلق Knowbe4 مجموعة العطلات لعام 2023 لمساعدة الناس على البقاء آمنين على الإنترنت

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة KnowBe4، وهي أكبر منصة للتدريب على الوعي الأمني والتصيد الاحتيالي في العالم، اليوم عن إصدار مجموعة أدوات محدثة مصممة لحماية المستخدمين النهائيين خلال موسم العطلات.
تقدم مجموعة الأدوات هذه رؤى قيمة حول مختلف عمليات الاحتيال في العطلات وتهدف إلى تزويد المستخدمين النهائيين بالموارد اللازمة لمكافحة التهديدات الموسمية وتنفيذ أفضل الممارسات لتجنب الوقوع ضحية لها. باتباع النصائح والإرشادات الموضحة في المجموعة، يمكن للمستخدمين النهائيين إعداد أنفسهم لتجربة آمنة وجديرة بالثقة عبر الإنترنت طوال موسم العطلات.
قال Stu Sjouwerman، الرئيس التنفيذي لشركة KnowBe4: "مجموعة أدوات العطلات الشاملة من KnowBe4 ضرورية لتمكين المستخدمين النهائيين من تحديد ومنع عمليات الاحتيال في العطلات خلال هذا الوقت المزدحم". "مع وجود العديد من الأشخاص الذين يتسوقون عبر الإنترنت ويتصفحون الإنترنت للحصول على أفضل الصفقات، من السهل تشتيت انتباههم والنقر بشكل خاطئ على الروابط الضارة أو تنزيل المرفقات الخطرة. تتيح هذه المجموعة للمستخدمين النهائيين البقاء متقدمين بخطوة واحدة على مجرمي الإنترنت من خلال تثقيفهم حول التكتيكات والحيل الأكثر شيوعًا التي يتم نشرها خلال موسم العطلات. من الأهمية بمكان لكل من المستخدمين النهائيين والمنظمات في جميع أنحاء العالم أن يكونوا على دراية جيدة ومستعدين للتهديدات المتعلقة بالعطلات من أجل تعزيز ثقافتهم الأمنية والتنقل بأمان عبر عالم الإنترنت".
تتضمن بعض موارد مجموعة العطلات المميزة ما يلي:
الفيديو التدريبي: "حافظ على سلامتك في العطلات"
فيديو "احتيالات العطلة التي يجب تجنبها"
ندوة عبر الويب بناءً على الطلب: اعتبارات حاسمة عند اختيار مسؤول تدريب الوعي الأمني الخاص بك
المستند التقني: الحصول على الدعم التنفيذي والحفاظ عليه لبرنامج التدريب على الوعي الأمني الخاص بك
اللافتات الرقمية والفيديو التعليمي والمزيد لتعزيز الوحدات المجانية المدرجة في المجموعة
للوصول إلى مجموعة موارد العطلات KnowBe4، تفضل بزيارة .
حول KnowBe4
تُستخدم خدمات KnowBe4، المزود لأكبر تدريب للتوعية الأمنية في العالم ومنصة محاكاة التصيد الاحتيالي، من قِبل أكثر من 65000 منظمة في جميع أنحاء العالم. تساعد KnowBe4، التي أسسها اختصاصي تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات Stu Sjouwerman، المؤسسات على معالجة العنصر البشري للأمن من خلال زيادة الوعي حول برامج الفدية والاحتيال على الرؤساء التنفيذيين وتكتيكات الهندسة الاجتماعية الأخرى من خلال نهج المدرسة الجديدة للتدريب على الوعي بالأمن. ساعد الراحل Kevin Mitnick، الذي كان متخصصًا معترفًا به دوليًا في الأمن السيبراني ورئيس قسم القرصنة في KnowBe4، في تصميم تدريب KnowBe4 بناءً على تكتيكات الهندسة الاجتماعية الموثقة جيدًا. تعتمد المنظمات على KnowBe4 لتجهيز مستخدميها النهائيين كخط دفاع أخير وتثق في منصة KnowBe4 لتعزيز ثقافتها الأمنية وتقليل المخاطر البشرية.
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