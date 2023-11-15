تطلق Knowbe4 مجموعة العطلات لعام 2023 لمساعدة الناس على البقاء آمنين على الإنترنت

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )‏--أعلنت شركة KnowBe4، وهي أكبر منصة للتدريب على الوعي الأمني والتصيد الاحتيالي في العالم، اليوم عن إصدار مجموعة أدوات محدثة مصممة لحماية المستخدمين النهائيين خلال موسم العطلات.

تقدم مجموعة الأدوات هذه رؤى قيمة حول مختلف عمليات الاحتيال في العطلات وتهدف إلى تزويد المستخدمين النهائيين بالموارد اللازمة لمكافحة التهديدات الموسمية وتنفيذ أفضل الممارسات لتجنب الوقوع ضحية لها. باتباع النصائح والإرشادات الموضحة في المجموعة، يمكن للمستخدمين النهائيين إعداد أنفسهم لتجربة آمنة وجديرة بالثقة عبر الإنترنت طوال موسم العطلات.

قال Stu Sjouwerman، الرئيس التنفيذي لشركة KnowBe4: "مجموعة أدوات العطلات الشاملة من KnowBe4 ضرورية لتمكين المستخدمين النهائيين من تحديد ومنع عمليات الاحتيال في العطلات خلال هذا الوقت المزدحم". "مع وجود العديد من الأشخاص الذين يتسوقون عبر الإنترنت ويتصفحون الإنترنت للحصول على أفضل الصفقات، من السهل تشتيت انتباههم والنقر بشكل خاطئ على الروابط الضارة أو تنزيل المرفقات الخطرة. تتيح هذه المجموعة للمستخدمين النهائيين البقاء متقدمين بخطوة واحدة على مجرمي الإنترنت من خلال تثقيفهم حول التكتيكات والحيل الأكثر شيوعًا التي يتم نشرها خلال موسم العطلات. من الأهمية بمكان لكل من المستخدمين النهائيين والمنظمات في جميع أنحاء العالم أن يكونوا على دراية جيدة ومستعدين للتهديدات المتعلقة بالعطلات من أجل تعزيز ثقافتهم الأمنية والتنقل بأمان عبر عالم الإنترنت".

تتضمن بعض موارد مجموعة العطلات المميزة ما يلي:



الفيديو التدريبي: "حافظ على سلامتك في العطلات"

فيديو "احتيالات العطلة التي يجب تجنبها"

ندوة عبر الويب بناءً على الطلب: اعتبارات حاسمة عند اختيار مسؤول تدريب الوعي الأمني الخاص بك

المستند التقني: الحصول على الدعم التنفيذي والحفاظ عليه لبرنامج التدريب على الوعي الأمني الخاص بك اللافتات الرقمية والفيديو التعليمي والمزيد لتعزيز الوحدات المجانية المدرجة في المجموعة

للوصول إلى مجموعة موارد العطلات KnowBe4، تفضل بزيارة .

حول KnowBe4

تُستخدم خدمات KnowBe4، المزود لأكبر تدريب للتوعية الأمنية في العالم ومنصة محاكاة التصيد الاحتيالي، من قِبل أكثر من 65000 منظمة في جميع أنحاء العالم. تساعد KnowBe4، التي أسسها اختصاصي تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات Stu Sjouwerman، المؤسسات على معالجة العنصر البشري للأمن من خلال زيادة الوعي حول برامج الفدية والاحتيال على الرؤساء التنفيذيين وتكتيكات الهندسة الاجتماعية الأخرى من خلال نهج المدرسة الجديدة للتدريب على الوعي بالأمن. ساعد الراحل Kevin Mitnick، الذي كان متخصصًا معترفًا به دوليًا في الأمن السيبراني ورئيس قسم القرصنة في KnowBe4، في تصميم تدريب KnowBe4 بناءً على تكتيكات الهندسة الاجتماعية الموثقة جيدًا. تعتمد المنظمات على KnowBe4 لتجهيز مستخدميها النهائيين كخط دفاع أخير وتثق في منصة KnowBe4 لتعزيز ثقافتها الأمنية وتقليل المخاطر البشرية.

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