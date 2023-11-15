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يوميات صادمة

11/15/2023 4:14:44 AM
(MENAFN- Al Watan) اليوميات هي ما انتزعه الإنسان من صفحات أيامه يدون فيها أعمالا زاولها ، ومواقف عاصرها بأسلوب سردي لايحتمل التكلف والمبالغة ومن ثم نشرها في كتاب.
وهناك مذكرات، وسير ويوميات لمسؤولين ،رجال أعمال سياسيين ، موظفين ، فنانين وغيرهم ، الهدف منها العبرة والفائدة.
وتساءلت كيف تكون ردود فعل أي مجتمع على وجه الأرض إن قرر طاهي في مطعم أونادل في مقهى ، نشر يومياته بداية من تجهيز المأكولات والمشروبات ، وصولاً إلى عملية الطهي "العصد والخلط" وانتهاءً بتقديمها لمن يطلبها.
من يدري؟ ربما تلك اليوميات تكشف عن معلومات كانت غائبة، خاصة إذا كانت هناك علاقة بين الأمراض ومايأكله ويشربه الناس خارج منازلهم.
ربما تُرَكز اليوميات على وضع اللحوم والخضروات في أماكن مغلقة ، وإعادة تسخين الأطعمة
في الميكرويف بعد أن كانت تحت درجة عالية من البرودة مما يجعلها تفقد قيمتها الغذائية تماما.
ولن تغفل اليوميات مستويات النظافة المتدنية والزيوت المهدرجة المحروقة التي تمثل حجر الزاوية في إعداد المأكولات بعد قيام العمال بتدويرها وتكريرها مرة أخرى بطرق بدائية قذرة ثم يعيدونها لإستخدامها مرات ومرات في الطبخ والقلي،وهي أشد فتكاً بصحة الإنسان وبوابة سريعة تلج منها الأمراض المستعصية.
وقد يبالغ كاتب اليوميات أو من يكتب الحقيقة حين يشير إلى أشخاص يأتون بمركباتهم
التي تدل على سوء الحال يوزعون الخبز ، والمحاشي والحلويات والسمبوسة والفطائر والمخللات على أماكن تشتهر بديكوراتها الفخمة وصحون العرض البيضاء الجميلةالمغلفة!!.
وقد شاهدت ذلك في بعض الدول رغم ما يُقال عن وجود رقابة ومتابعة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المحلات لكن أساليب الغش من ضعاف النفوس تعرقل الجهود.
أرجو أن لا أكون مبالغاً بأن نشر يوميات في كُتَيب لشخص عمل طاهياً أو نادلاً ستنفد طبعته الأولى خلال ساعات وقد يتسبب بعد قراءته في ردود أفعال ومن أهمها عودة الأُسر إلى مطابخ البيوت النظيفة الخالية من الزيوت المعاد تكريرها والتوابل المضرة والحرص على تناول الطعام الصحي وإعدادهم القهوة والشاي والعصائر بأنفسهم لأن ذلك أنفع لهم صحياً وأوفر مادياً.
وقد نقرأ في المستقبل كُتباً ليوميات أُناس كانوا يعملون في ورش إصلاح السيارات وقطع الغيار والأجهزة والمقاولات والعيادات والصيدليات
وغيرها من المهن الأخرى،ومن المؤكد أنها مليئة بالتجارب والمفاجآت والأسرار.. و..... !!

MENAFN15112023000089011017ID1107426481

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