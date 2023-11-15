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سيرا القابضة تنفي إنشاء مشروع فندقي في مصر بقيمة 5 مليار جنيه

11/15/2023 4:14:44 AM
(MENAFN- Al Watan) نفت مجموعة سيرا القابضة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول إنشائها مشروع فندقي في مصر باستثمارات 5.5 مليار جنيه، وبينت في بيان لها على تداول أن هذا الخبر عارٍ من الصحة، وأنه لا يوجد استثمار بهذا الخصوص.

ويأتي هذا إشارةً إلى ما نشر في موقع وما تناقلته بعض وسائل الإعلام الأخرى يوم الإثنين، تحت عنوان: سيرا القابضة السعودية تسعى لاستثمار 5.5 مليار جنيه بمشروع فندقي في مصر.

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