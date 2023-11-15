سيرا القابضة تنفي إنشاء مشروع فندقي في مصر بقيمة 5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al Watan) نفت مجموعة سيرا القابضة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول إنشائها مشروع فندقي في مصر باستثمارات 5.5 مليار جنيه، وبينت في بيان لها على تداول أن هذا الخبر عارٍ من الصحة، وأنه لا يوجد استثمار بهذا الخصوص.
ويأتي هذا إشارةً إلى ما نشر في موقع وما تناقلته بعض وسائل الإعلام الأخرى يوم الإثنين، تحت عنوان: سيرا القابضة السعودية تسعى لاستثمار 5.5 مليار جنيه بمشروع فندقي في مصر.
MENAFN15112023000089011017ID1107426480
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.