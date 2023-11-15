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مجلس النواب الأمريكي يُقرّ قانون مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي

11/15/2023 4:14:44 AM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس النواب الأميركي الثلاثاء على مشروع قانون يجنب الولايات ‏المتحدة التعرض لإغلاق حكومي حيث سيتم بموجب هذا القانون تمويل قطاعات ووكالات من الحكومة الفدرالية حتى ‏التاسع عشرمن يناير ووكالات أخرى حتى الثاني من فبراير ‏من عام 2024.‏
فيما تم إرسال القانون إلى مجلس الشيوخ وسط ‏توقعات بتمريره لاحقاً.
وبعد تمرير القانون عبر مجلس الشيوخ، سيُرسل إلى الرئيس الأميركي ‏جو بايدن والذي أبدى بالفعل انفتاحاً على التوقيع على هذا القانون.‏
وبدون تمريره عبر مجلسي النواب والشيوخ، فإن الحكومة الفدرالية ‏سوف تغلق في تمام الساعة 11:59 بتوقيت الولايات المتحدة يوم الجمعة القادم.‏
ولقي القانون تأييداً واسع النطاق من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري ‏بمجلس النواب ليحصل على الأغلبية بتأييد 336 عضواً مقابل معارضة 95 ‏آخرين.‏

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