مجلس النواب الأمريكي يُقرّ قانون مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي

(MENAFN
- Al Watan) وافق مجلس النواب الأميركي الثلاثاء على مشروع قانون يجنب الولايات المتحدة التعرض لإغلاق حكومي حيث سيتم بموجب هذا القانون تمويل قطاعات ووكالات من الحكومة الفدرالية حتى التاسع عشرمن يناير ووكالات أخرى حتى الثاني من فبراير من عام 2024.
فيما تم إرسال القانون إلى مجلس الشيوخ وسط توقعات بتمريره لاحقاً.
وبعد تمرير القانون عبر مجلس الشيوخ، سيُرسل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن والذي أبدى بالفعل انفتاحاً على التوقيع على هذا القانون.
وبدون تمريره عبر مجلسي النواب والشيوخ، فإن الحكومة الفدرالية سوف تغلق في تمام الساعة 11:59 بتوقيت الولايات المتحدة يوم الجمعة القادم.
ولقي القانون تأييداً واسع النطاق من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس النواب ليحصل على الأغلبية بتأييد 336 عضواً مقابل معارضة 95 آخرين.
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