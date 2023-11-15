9.3% ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية خلال شهر أكتوبر

(MENAFN
- Al Watan) كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 1.6% خلال شهر أكتوبر وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2022 ، وهو أقل من شهر سبتمبر 2023 الذي كان قد سجل 1.7%.
ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بـ 0.8%.
كما ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3% في أكتوبر 2023.
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