Wednesday, 15 November 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


9.3% ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية خلال شهر أكتوبر

11/15/2023 4:14:44 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 1.6% خلال شهر أكتوبر وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2022 ، وهو أقل من شهر سبتمبر 2023 الذي كان قد سجل 1.7%.
ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بـ 0.8%.
كما ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3% في أكتوبر 2023.
ولمزيد من التفاصيل من خلال الراب

MENAFN15112023000089011017ID1107426478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث