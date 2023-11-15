Wednesday, 15 November 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام مؤهل لكأس العالم

11/15/2023 4:14:44 AM
(MENAFN- Al Watan) بعد ساعات قليلة ينطلق منتخبنا الأول لكرة القدم مشواره في البحث عن التأهل لمونديال 2026، وفي غمرة الحديث عن هذه التظاهرة الكروية، تتجلى أهمية الجانب الإعلامي للترويج بشكل مثالي لاستضافة السعودية لكأس العالم 2034، بدءًا من ما يطرح على الشاشات وصدر الصحف، والذي يتطلب جهودًا كبيرة من الجميع، لاسيما وأن المملكة ستكون وجهة مفضلة للصحافة والإعلام العالمي لتغطية الحدث الكبير.
وكان لنا تجارب سابقة في أكثر من مناسبة، لكن مونديال 2034 مختلف من جميع الزوايا، ويتعين إعداد وتجهيز إستراتيجية إعلامية والاستماع للتحديات التي تواجه استضافة البطولة سعيًا للمساعدة والمشاركة لتنظيم مثالي يليق باسم وسمعة المملكة في المحافل الخارجية، ونأمل من الجهات المختصة بهذا الشأن العمل على تأهيل هذا الحدث بصنع نخب من الإعلاميين يتوازون مع المحفل، والذي سيكون التنافس فيه بين 48 دولة، خاصة أن النجاح ليس مهمة اللجنة المنظمة فحسب، بل يرتكز على كل المؤسسات، وتحديدًا رجال الإعلام لإظهار بلادنا بأبهى صورة.
وتأتي أهمية إيجاد أنشطة للإعلام الدولي لإشعارهم بقيمة الحدث العالمي الذي يقام على أرضنا، ودعمها بالشعارات الإيجابية التي تجسد روح التسامح والروح الرياضية، وإنشاء قوائم للإعلام المحلي والدولي، ومواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق المزيد من الفائدة والترويج المثالي، تضم شخصيات رياضية من مختلف المؤسسات الإعلامية، وعقد اجتماعات دورية بهدف إنتاج رسالة إعلامية منتظمة وراقية، والتحدي يكمن في إخراج الموضوعات التي تصب في قالب الحدث وإبرازها، لأن استضافة كأس العالم جهد وطني يتطلب العمل من الجميع .
أعيد القول إن تأهيل الإعلاميين والنهوض بالفكر والطرح لا يقل عن تأهيل المنشآت الرياضية التي تستضيف الحدث الكبير، وفي الوقت الذي تحقق فيه الرياضة السعودية قفزات كبيرة في مختلف مجالاتها نجد النقد الرياضي الحالي لايزال ينتظر مشرط الجراح لاستئصال كل تعصب مقيت!!، والأمر يحتاج لإعادة النظر في هذا المسار ليتواكب مع النهضة التي تشهدها الرياضة في المملكة، ومحاولة إخفاء الوجوه والأقلام التي لازالت تنثر نزقها في العديد من المنصات، عمومًا الآن نحن في عصر مختلف يتطلب التنظيم لخدمة استضافة البطولة الكروية العالمية.

MENAFN15112023000089011017ID1107426477

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث