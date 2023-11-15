Wednesday, 15 November 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيئة مكة تطلق البرنامج الوطني للتشجير

11/15/2023 4:14:43 AM
(MENAFN- Al Watan) ​أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، البرنامج الوطني للتشجير ضمن مبادرات السعودية الخضراء وذلك في متنزهات منطقة مكة المكرمة وذلك بالاعتماد على الري من خلال مياه الأمطار والمياه المعالجة.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبد الله الخليف ان الحملة تأتي امتدادا لحملات التشجير السابقة مؤكدا على أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد.
ويشير البرنامج إلى حرص الوزارة في نشر الثقافة والوعي لدى المجتمع عن أهمية التشجير وتحسين الصورة العامة نحو بيئة خضراء مستدامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبين " الخليف" أن الوزارة أتاحت حتى الآن فرصًا تطوعية للحملة، أطلقتها المكاتب في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة ((جدة، والعاصمة المقدسة، والجموم ، وخليص ، ورابغ، والطائف، والقنفذة، واضم، والعرضيات، والخرمة، وتربة )) عبر منصة العمل التطوعي، والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضح أن الحملة تساهم في دعم مفاهيم التطوع كقيمة أخلاقية واستثمار طاقات الشباب الإيجابية بما يعود عليهم وعلى الوطن بالخير.
واوضح عادل بن عايض الطياري مدير المتنزهات بمنطقة مكة المكرمة ان برنامج ومشروعات ومبادرات التشجير التي يطلقها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في المتنزهات الوطنية والسواحل البحرية، وكذلك المسيّجات والوديان والروضات والسهول في منطقة مكة المكرمة تهدف إلى الإسهام في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر بالمنطقة ؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي ستمثل نقلة نوعية تعزز التنمية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة الحياة.

MENAFN15112023000089011017ID1107426475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث