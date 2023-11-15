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إطلاق شهادة الخدمة للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص

11/15/2023 4:14:43 AM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "شهادة الخدمة" للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر منصة " قوى " .
وتُعد الشهادة مستندًا رسميًا يُمكن تقديمه للجهات المختصة لإثبات خبرات العاملين، بالحصول على شهادة تثبت عملهم في المنشآت وخبراتهم فيها، وليتمكنوا من تقديم هذه الشهادة للمنشآت الأخرى المُزمع الانتقال إليها.
وتُمكّن الخدمةُ العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية من الحصول على شهادة الخدمة إلكترونيًا من خلال حساب الأفراد على منصة "قوى"، ويعزز هذا الإجراء من تجربة العامل وييسّرها بشكلٍ عالٍ . وتسعى الوزارة من خلال منصة قوى إلى تعزيز بيئة العمل وزيادة استقرارها وتحقيق أفضل الممارسات العالمية عبر الحلول الرقمية المتطورة وتقديم أكثر من 130 خدمةٍ مؤتمتةٍ لقطاع الأعمال. الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة "قوى" تسعى إلى تقديم جميع خدمات منظومة العمل بشكلٍ رقمي يُعزّز من المحافظة على حقوق أطرافِ العلاقة التعاقدية، ورفع استقرار وجاذبية سوق العمل بالمملكة.

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