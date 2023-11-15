ارتفاع أسعار النفط بفضل بيانات اقتصادية صينية وتوقعات بنمو الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، وذلك بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.2%، إلى 82.67 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.2% أيضا، إلى 78.28 دولار.

وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم الأربعاء“ترى (وكالة الطاقة الدولية) أن الطلب على النفط ما زال قويا. ورفعت توقعاتها بسبب الاستهلاك الأفضل من المتوقع في الصين”.

وأدت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الربيع المقبل إلى هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية. ومن الممكن أن يعزز تراجع الدولار الطلب على النفط من خلال جعل الخام أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول تقرير لها عن مخزونات النفط خلال أسبوعين اليوم الأربعاء. لم تصدر تقريرها الأسبوع الماضي بسبب تحديث الأنظمة.

رويترز