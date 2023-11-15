Wednesday, 15 November 2023 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار النفط بفضل بيانات اقتصادية صينية وتوقعات بنمو الطلب

11/15/2023 4:14:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، وذلك بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.2%، إلى 82.67 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.2% أيضا، إلى 78.28 دولار.

وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم الأربعاء“ترى (وكالة الطاقة الدولية) أن الطلب على النفط ما زال قويا. ورفعت توقعاتها بسبب الاستهلاك الأفضل من المتوقع في الصين”.

وأدت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الربيع المقبل إلى هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية. ومن الممكن أن يعزز تراجع الدولار الطلب على النفط من خلال جعل الخام أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول تقرير لها عن مخزونات النفط خلال أسبوعين اليوم الأربعاء. لم تصدر تقريرها الأسبوع الماضي بسبب تحديث الأنظمة.

رويترز

MENAFN15112023000202011048ID1107426468

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث