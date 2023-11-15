بيئة تؤسس شركة لإدارة ومعالجة المخلفات

تتعاون مجموعة بيئة المتخصصة في الاستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمي، مع شركة سرك المتخصصة في إعادة التدوير المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة المقر للتطوير والتنمية، لتأسيس شركة تقدم حلولا شاملة لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة.

قال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، إن هذه الشراكة تستهدف إدارة المخلفات ابتداءً من عملية الجمع ومعالجتها، فضلاً عن تطوير وتشغيل محطة الفرز والتطوير.

وأوضح أن هذا التحالف لديه خبرة واسعة في مجالات إدارة النفايات، وإعادة التدوير، والتنمية العمرانية، وتتطلع مجموعة بيئة لتحقيق مزيد من الإنجازات بناءً على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها في مجال إدارة النفايات في كل من دولة الإمارات والمدينة المنورة.

ولفت الحريمل، إلى أن التحالف الثلاثي يتمتع بخبرات واسعة في مجالات الاستدامة، وإدارة النفايات لتحقيق هدف تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات ويعزز الاقتصاد الدائري، ويرتقي بمستوى جودة حياة أفراد المجتمع بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وذكر أن الشراكة تسعى لزيادة معدلات الاستبعاد عن المراد، وتقليل التلوث البيئي عبر تطبيق أحدث تقنيات إعادة التدوير المتقدمة التي بإمكانها تحويل النفايات إلى موارد قيمة، للاستفادة منها بعد ذلك في مختلف الصناعات.

أضاف أن مجموعة بيئة وقعت عام 2020، عقدا مع أمانة منطقة المدينة المنورة لإدارة النفايات والمساهمة في دعم رؤية المملكة 2030، لتوفير خدمات جمع النفايات الصلبة ونقلها فضلاً عن تعقيم وتطهير حاويات النفايات وذلك بدعم من آلاف العمال المحترفين ومئات التجهيزات من المعدات الثقيلة كوحدات جمع النفايات وكنس الشوارع والشاحنات.

ومنذ تأسيس الشركة في عام 2007، بدأت“بيئة” عمليات إدارة النفايات في إمارة الشارقة، إذ قامت بتطوير نظام متكامل لإدارة النفايات مدعوم رقمياً، ورسخت مكانتها بالقطاع على مدار السنوات. بدءًا من عمليات جمع النفايات التي تعمل بمنصة متطورة رقمياً لإدارة أسطول المركبات وشبكة من حاويات تعمل بنظام الموجات الراديوية (RFID).

ولفتت إلى استرداد المواد رقمياً وبطريقة متكاملة عبر 10 مرافق متخصصة، إضافة إلى تحويل النفايات إلى طاقة، كما استطاعت المجموعة الوصول بنسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 90% بإمارة الشارقة وهي النسبة الأعلى بالمنطقة.

قال الحريمل، إن مجموعة بيئة توسعت إقليمياً من عبر الدخول في الشراكات، وتواصل أيضاً تقديم حلول مبتكرة لإدارة النفايات وبالتالي المساهمة بدعم الاقتصاد الدائري وتأمين استدامة المستقبل مستدام في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.