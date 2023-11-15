بيئة تؤسس شركة لإدارة ومعالجة المخلفات

(MENAFN
- Al-Borsa News) الحريمل: نسعى لتعزيز خدمات إدارة النفايات ودعم رؤية التنمية 2030
تتعاون مجموعة بيئة المتخصصة في الاستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمي، مع شركة سرك المتخصصة في إعادة التدوير المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة المقر للتطوير والتنمية، لتأسيس شركة تقدم حلولا شاملة لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة.
قال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، إن هذه الشراكة تستهدف إدارة المخلفات ابتداءً من عملية الجمع ومعالجتها، فضلاً عن تطوير وتشغيل محطة الفرز والتطوير.
وأوضح أن هذا التحالف لديه خبرة واسعة في مجالات إدارة النفايات، وإعادة التدوير، والتنمية العمرانية، وتتطلع مجموعة بيئة لتحقيق مزيد من الإنجازات بناءً على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها في مجال إدارة النفايات في كل من دولة الإمارات والمدينة المنورة.
ولفت الحريمل، إلى أن التحالف الثلاثي يتمتع بخبرات واسعة في مجالات الاستدامة، وإدارة النفايات لتحقيق هدف تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات ويعزز الاقتصاد الدائري، ويرتقي بمستوى جودة حياة أفراد المجتمع بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وذكر أن الشراكة تسعى لزيادة معدلات الاستبعاد عن المراد، وتقليل التلوث البيئي عبر تطبيق أحدث تقنيات إعادة التدوير المتقدمة التي بإمكانها تحويل النفايات إلى موارد قيمة، للاستفادة منها بعد ذلك في مختلف الصناعات.
أضاف أن مجموعة بيئة وقعت عام 2020، عقدا مع أمانة منطقة المدينة المنورة لإدارة النفايات والمساهمة في دعم رؤية المملكة 2030، لتوفير خدمات جمع النفايات الصلبة ونقلها فضلاً عن تعقيم وتطهير حاويات النفايات وذلك بدعم من آلاف العمال المحترفين ومئات التجهيزات من المعدات الثقيلة كوحدات جمع النفايات وكنس الشوارع والشاحنات.
ومنذ تأسيس الشركة في عام 2007، بدأت“بيئة” عمليات إدارة النفايات في إمارة الشارقة، إذ قامت بتطوير نظام متكامل لإدارة النفايات مدعوم رقمياً، ورسخت مكانتها بالقطاع على مدار السنوات. بدءًا من عمليات جمع النفايات التي تعمل بمنصة متطورة رقمياً لإدارة أسطول المركبات وشبكة من حاويات تعمل بنظام الموجات الراديوية (RFID).
ولفتت إلى استرداد المواد رقمياً وبطريقة متكاملة عبر 10 مرافق متخصصة، إضافة إلى تحويل النفايات إلى طاقة، كما استطاعت المجموعة الوصول بنسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 90% بإمارة الشارقة وهي النسبة الأعلى بالمنطقة.
قال الحريمل، إن مجموعة بيئة توسعت إقليمياً من عبر الدخول في الشراكات، وتواصل أيضاً تقديم حلول مبتكرة لإدارة النفايات وبالتالي المساهمة بدعم الاقتصاد الدائري وتأمين استدامة المستقبل مستدام في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
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