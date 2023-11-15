Wednesday, 15 November 2023 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال الأحمر يضخ 14430 طناً من التبرعات العينية لفلسطين

11/15/2023 4:14:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي التبرعات العينية التي تم إرسالها للجانب الفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر والواردة إليه وصلت إلى 14430 طنًّا، وبلغ عدد الشاحنات التي تم تسليمها للجانب الفلسطيني 835 شاحنة، فضلاً عن تعزيز غرفة العمليات لتبقى متيقظة متواصلة مستعدة لجميع الخيارات والبدائل.

أضافت أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة؛ فإن مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وجميع المتطوعين في العريش والإسماعيلية وعلى المعابر وفي القاهرة وفي كل مكان في مصر يسهمون بدور كبير في توفير المستلزمات بقطاع غزة.

ولفتت إلى تعاون الهلال الأحمر المصري التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مع التحالف الوطني للعمل الأهلي في توفير جميع أشكال المساعدات التي تصل إلى حوالي 9 ملايين طن تم تمريرها من المعابر للفلسطينيين بقطاع غزة، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت أن الجهود المبذولة نتج عنها عن استقبال 103 طائرات، ودفعات إغاثية برية من 7 منظمات، والقيام برعاية جميع العابرين من معبر رفح وتقديم الخدمات الإغاثية لهم، والمساهمة في رعاية 113 مرافقًا بتقديم الدعم النفسي لهم والخدمات الإغاثية المختلفة.

ولفتت إلى أن جهود الهلال الأحمر المصري بدأت بالدعم الفوري في المرحلة الأولى؛ فمنذ اندلاع الأزمة، تم إمداد دفعات متتالية من المساعدات تقارب 6 أطنان بالتنسيق المباشر مع الشركاء في 27 دولة وحوالي 16 منظمة دولية، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي برعاية ودعم الفلسطينيين في العريش بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء.

كما يقوم الهلال الأحمر المصري برعاية جميع العابرين من معبر رفح وتقديم الخدمات الإغاثية لهم، والمساهمة في رعاية 113 مرافقًا بتقديم الدعم النفسي لهم والخدمات الإغاثية المختلفة، كما أسهم الهلال الأحمر المصري في إيصال المعونات القادمة من التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة.

كما تم إعداد وتجهيز المتطوعين في العريش وفي الإسماعيلية، وعلى المعابر، وتعزيز فرق الدعم النفسي، وفرق الطوارئ، وفرق اللوجستيات، وتجهيز أسطول سيارات لنقل الفرق والمهمات، والتنسيق المستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبصفة خاصة مع الهلال الأحمر في فلسطين، للوقوف على الأولويات والاحتياجات، والمتطلبات الواردة لأهالينا في قطاع غزة.

وأضافت أنه يوجد تنسيق مستمر للتأكد من جاهزية المخازن الاستراتيجية لاستيعاب الإمدادات وضخها، وحشد الفرق الطبية لتكون على استعداد في حالة إقامة مستشفى ميداني، وتحديث البنية التحتية المعلوماتية لاستقبال وإعداد التقارير والاتصالات ومتابعة فرق الدعم اللوجستي لاستقبال المعونات وفرزها وترتيبها وتجهيزها وفق إجراءات قياسية تسهل نقل المعونات واستلامها، وتدريب فرق استقبال المصاحبين للجرحى.

MENAFN15112023000202011048ID1107426466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث