الهلال الأحمر يضخ 14430 طناً من التبرعات العينية لفلسطين

MENAFN - Al-Borsa News) قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي التبرعات العينية التي تم إرسالها للجانب الفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر والواردة إليه وصلت إلى 14430 طنًّا، وبلغ عدد الشاحنات التي تم تسليمها للجانب الفلسطيني 835 شاحنة، فضلاً عن تعزيز غرفة العمليات لتبقى متيقظة متواصلة مستعدة لجميع الخيارات والبدائل.

أضافت أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة؛ فإن مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وجميع المتطوعين في العريش والإسماعيلية وعلى المعابر وفي القاهرة وفي كل مكان في مصر يسهمون بدور كبير في توفير المستلزمات بقطاع غزة.

ولفتت إلى تعاون الهلال الأحمر المصري التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مع التحالف الوطني للعمل الأهلي في توفير جميع أشكال المساعدات التي تصل إلى حوالي 9 ملايين طن تم تمريرها من المعابر للفلسطينيين بقطاع غزة، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت أن الجهود المبذولة نتج عنها عن استقبال 103 طائرات، ودفعات إغاثية برية من 7 منظمات، والقيام برعاية جميع العابرين من معبر رفح وتقديم الخدمات الإغاثية لهم، والمساهمة في رعاية 113 مرافقًا بتقديم الدعم النفسي لهم والخدمات الإغاثية المختلفة.

ولفتت إلى أن جهود الهلال الأحمر المصري بدأت بالدعم الفوري في المرحلة الأولى؛ فمنذ اندلاع الأزمة، تم إمداد دفعات متتالية من المساعدات تقارب 6 أطنان بالتنسيق المباشر مع الشركاء في 27 دولة وحوالي 16 منظمة دولية، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي برعاية ودعم الفلسطينيين في العريش بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء.

كما يقوم الهلال الأحمر المصري برعاية جميع العابرين من معبر رفح وتقديم الخدمات الإغاثية لهم، والمساهمة في رعاية 113 مرافقًا بتقديم الدعم النفسي لهم والخدمات الإغاثية المختلفة، كما أسهم الهلال الأحمر المصري في إيصال المعونات القادمة من التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة.

كما تم إعداد وتجهيز المتطوعين في العريش وفي الإسماعيلية، وعلى المعابر، وتعزيز فرق الدعم النفسي، وفرق الطوارئ، وفرق اللوجستيات، وتجهيز أسطول سيارات لنقل الفرق والمهمات، والتنسيق المستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبصفة خاصة مع الهلال الأحمر في فلسطين، للوقوف على الأولويات والاحتياجات، والمتطلبات الواردة لأهالينا في قطاع غزة.

وأضافت أنه يوجد تنسيق مستمر للتأكد من جاهزية المخازن الاستراتيجية لاستيعاب الإمدادات وضخها، وحشد الفرق الطبية لتكون على استعداد في حالة إقامة مستشفى ميداني، وتحديث البنية التحتية المعلوماتية لاستقبال وإعداد التقارير والاتصالات ومتابعة فرق الدعم اللوجستي لاستقبال المعونات وفرزها وترتيبها وتجهيزها وفق إجراءات قياسية تسهل نقل المعونات واستلامها، وتدريب فرق استقبال المصاحبين للجرحى.