دابر أملا مصر تتعاون مع بهية لدعم محاربات السرطان

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت شركة دابر أملا، شراكة مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، ضمن مبادرة“إنت تقدر تعمل ايه”، فضلا عن تقديم الدعم لمحاربات بهية من خلال جلسات الدعم النفسي المقدمة في المستشفى.

قال محب قيصر الرئيس التنفيذي لشركة دابر أملا مصر، إنه تم التعاون مع مؤسسة بهية عبر التبرع بنسبة من أرباح شهر أكتوبر الماضي، للمساهمة في توفير العلاج الكيماوي لمحاربات مرض سرطان الثدي.

ولفت إلى أهمية دعم الشركات ومؤسسات المجتمع المدني لمؤسسة بهية وتوفير الدعم المادي والمعنوي لمحاربات مرض السرطان، كي نسهم في استمرار مؤسسة بهية فى تقديم الخدمات العلاجية المجانية، والقيام بدورها المؤثر والريادي.

وأوضح قيصر، أن الشركة تقوم بنشر المعلومات التوعوية والارشادية للسيدات على منصاتها الرقمية، وتقدم مؤسسة بهية ندوات توعوية بأهمية الكشف المبكر للموظفات وزوجات الموظفين داخل مقار الشركة ومصانعها في مدينة العاشر من رمضان.

أضاف أن بروتوكول التعاون بين شركة دابر أملا مصر ومؤسسة بهية، جاء في إطار مبادرات الشركة لتعزيز مجالات المسؤولية المجتمعية، وانطلاقًا من كون الشركة تهتم بالمرأة ومنتجات العناية الخاصة بها.

وأشار إلى أن سياسة“دابر مصر” في مجال المسؤولية المجتمعية تعتمد على محورين أساسيين وهما الصحة وخصوصا صحة المرأة والتعليم، وانطلاقًا نظمت العديد من الفاعليات مع منظمات المجتمع المدني مثل مؤسسة الأورمان ومستشفى بهية.

وأوضح قيصر، أن شركة دابر مصر هي شركة تابعة لمجموعة“دابر إنترناشيونال” وبدأت الشركة عملياتها التشغيلية في مصر عام 1996 بمجال تطوير المنتجات الطبيعية للعناية الصحية والشخصية، بما في ذلك زيوت الشعر والشامبو ومنتجات العناية بالبشرة والأسنان، كما تصدر الشركة، منتجاتها إلى عدد من الأسواق الإقليمية المجاورة في المغرب وبعض دول وسط أفريقيا.