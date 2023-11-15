دابر أملا مصر تتعاون مع بهية لدعم محاربات السرطان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقدت شركة دابر أملا، شراكة مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، ضمن مبادرة“إنت تقدر تعمل ايه”، فضلا عن تقديم الدعم لمحاربات بهية من خلال جلسات الدعم النفسي المقدمة في المستشفى.
قال محب قيصر الرئيس التنفيذي لشركة دابر أملا مصر، إنه تم التعاون مع مؤسسة بهية عبر التبرع بنسبة من أرباح شهر أكتوبر الماضي، للمساهمة في توفير العلاج الكيماوي لمحاربات مرض سرطان الثدي.
ولفت إلى أهمية دعم الشركات ومؤسسات المجتمع المدني لمؤسسة بهية وتوفير الدعم المادي والمعنوي لمحاربات مرض السرطان، كي نسهم في استمرار مؤسسة بهية فى تقديم الخدمات العلاجية المجانية، والقيام بدورها المؤثر والريادي.
وأوضح قيصر، أن الشركة تقوم بنشر المعلومات التوعوية والارشادية للسيدات على منصاتها الرقمية، وتقدم مؤسسة بهية ندوات توعوية بأهمية الكشف المبكر للموظفات وزوجات الموظفين داخل مقار الشركة ومصانعها في مدينة العاشر من رمضان.
أضاف أن بروتوكول التعاون بين شركة دابر أملا مصر ومؤسسة بهية، جاء في إطار مبادرات الشركة لتعزيز مجالات المسؤولية المجتمعية، وانطلاقًا من كون الشركة تهتم بالمرأة ومنتجات العناية الخاصة بها.
وأشار إلى أن سياسة“دابر مصر” في مجال المسؤولية المجتمعية تعتمد على محورين أساسيين وهما الصحة وخصوصا صحة المرأة والتعليم، وانطلاقًا نظمت العديد من الفاعليات مع منظمات المجتمع المدني مثل مؤسسة الأورمان ومستشفى بهية.
وأوضح قيصر، أن شركة دابر مصر هي شركة تابعة لمجموعة“دابر إنترناشيونال” وبدأت الشركة عملياتها التشغيلية في مصر عام 1996 بمجال تطوير المنتجات الطبيعية للعناية الصحية والشخصية، بما في ذلك زيوت الشعر والشامبو ومنتجات العناية بالبشرة والأسنان، كما تصدر الشركة، منتجاتها إلى عدد من الأسواق الإقليمية المجاورة في المغرب وبعض دول وسط أفريقيا.
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