ارتفاع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين بأسرع من المتوقع خلال أكتوبر، مما يعزز الآمال بشأن التحسن في ظل مواجهة الاقتصاد لتباطؤ قطاع العقارات وضعف التجارة.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 7.6% في أكتوبر على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات البالغة 7%، وذلك بعد زيادتها 5.5% في سبتمبر.
وصعد الإنتاج الصناعي 4.6% في أكتوبر، أي أعلى من توقعات ارتفاعه 4.4%، بعدما زاد 4.5% في سبتمبر.
وتقدم البيانات الأخيرة صورة مختلطة، إذ ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.9% فقط، بعدما زاد 3.1% منذ بداية العام وحتى سبتمبر.
أما عن معدل البطالة في المناطق الحضرية فاستقر دون تغيير عند 5%، ومن المعلوم أن المكتب توقف عن إصدار بيانات البطالة بين الشباب منذ الصيف.
وذكر متحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطني أن الطلب المحلي لا يزال غير كاف، وأن المصنعين يواجهون ضعف الطلب في السوق، وذلك حسبما نقلت“فاينانشال تايمز”.
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