ارتفاع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين بأسرع من المتوقع خلال أكتوبر، مما يعزز الآمال بشأن التحسن في ظل مواجهة الاقتصاد لتباطؤ قطاع العقارات وضعف التجارة.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 7.6% في أكتوبر على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات البالغة 7%، وذلك بعد زيادتها 5.5% في سبتمبر.

وصعد الإنتاج الصناعي 4.6% في أكتوبر، أي أعلى من توقعات ارتفاعه 4.4%، بعدما زاد 4.5% في سبتمبر.

وتقدم البيانات الأخيرة صورة مختلطة، إذ ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.9% فقط، بعدما زاد 3.1% منذ بداية العام وحتى سبتمبر.

أما عن معدل البطالة في المناطق الحضرية فاستقر دون تغيير عند 5%، ومن المعلوم أن المكتب توقف عن إصدار بيانات البطالة بين الشباب منذ الصيف.

وذكر متحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطني أن الطلب المحلي لا يزال غير كاف، وأن المصنعين يواجهون ضعف الطلب في السوق، وذلك حسبما نقلت“فاينانشال تايمز”.

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