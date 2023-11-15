معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 1.3 مليون برميل

MENAFN - Al-Borsa News) قال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.335 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من نوفمبر.

وتأتي هذه القراءة أقل قليلًا من توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 1.4 مليون برميل، وبعد زيادة قدرها 11.9 مليون برميل في الأسبوع السابق، وفقًا للمعهد.

فيما أظهرت البيانات الصادرة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي بمقدار 195 ألف برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.022 مليون برميل.

في ختام تعاملات اليوم، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم يناير، عند 82.47 دولار للبرميل، كما استقرت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر عند 78.26 دولار للبرميل.

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