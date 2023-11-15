معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 1.3 مليون برميل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.335 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من نوفمبر.
وتأتي هذه القراءة أقل قليلًا من توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 1.4 مليون برميل، وبعد زيادة قدرها 11.9 مليون برميل في الأسبوع السابق، وفقًا للمعهد.
فيما أظهرت البيانات الصادرة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي بمقدار 195 ألف برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.022 مليون برميل.
في ختام تعاملات اليوم، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم يناير، عند 82.47 دولار للبرميل، كما استقرت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر عند 78.26 دولار للبرميل.
أرقام
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