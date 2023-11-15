أونكتاد: على مصر تكثيف الاستثمار فى شبكة الكهرباء لاستيعاب الطاقات المولدة

قال ريتشارد بولين، رئيس قسم أبحاث الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية“أونكتاد”، إن مصر عليها الاستثمار فى شبكات الكهرباء من أجل استيعاب الطاقات الجديدة والمتجددة المولدة.

وأشاد فى هذا الصدد بمنصة“نوفى” التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى وتهدف من خلالها اضافر الجهود من أصحاب المصلحة لتوفير طعام ومياه وكهرباء، عبر الاستثمار فى البنية التحتية وشبكة الكهرباء.

أضاف أن زيادة الطاقات المولدة من مصادر جديدة ومتجددة وعدم إهدارها كفيل بدعم صادرات مصر من الكهرباء حال إتمام الربط مع الدول المجاورة.

وذكر أنه مع إدخال الاتحاد الأوروبى لإشتراطات الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية فى السلع الواردة إليه من الدول المختلفة ستزداد حاجة الشركات المُصدرة للحصول على مصادر نظيفة للطاقة.

أوضح أن المناطق الاقتصادية فى مصر مثل اقتصادية قناة السويس، والتى تم تدشين بها مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشاريع للطاقة المتجددة ستكون قادرة على جذب استثمارات من الشركات الأجنبية التى ترغب فى تحسين مزيج الطاقة لديها، خاصة أن مصر تقدم حوافز جيدة للمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن شهادات الكربون وتداولها فى مصر، سيفتح باب كبير لمصر لتعزيز مرونة صادراتها وزيادة حصتها السوقية من الصادرات العالمية، وستشجع الشركات على تنفيذ خطط الاستدامة.

وقال إن عام 2022 كان به نقص فى التمويلات الموجهة لمشروعات الاستدامة الموجهة للدول الأفقر، وإن الأمر تحسن خلال الشهور المنقضية من العام الحالى مع تركيز المؤسسات متعددة الأطراف على سد الفجوة.

وكشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن“أونكتاد” اتساع العجز السنوى فى الاستثمار الذي تواجهه البلدان النامية أثناء عملها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، لتبلغ نحو 4 تريليونات دولار سنويًا ــ ارتفاعا من 2.5 تريليون دولار في عام 2015 عندما تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة.

ويظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض بنسبة 12% في عام 2022، وأن البلدان النامية تحتاج إلى استثمارات في الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار كل عام، لكنها لم تجتذب سوى 544 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة النظيفة في عام 2022.

ورغم أن الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ عام 2015، فإن معظم الأموال ذهبت إلى البلدان المتقدمة.

وقال بولين إن أنسب شكل لجذب استثمارات وتمويلات للمشروعات الضخمة التى تحقق الاستدامة هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحصول على ضمانة مؤسسات دولية لخفض تكاليف التمويل.

أوضح أن التصنيف الائتمانى للبلدان منخفضة الدخل يشمل تقييم مستويات الاستدامة، ويؤثر سلبًا على تقييمها ما يرفع تكلفة الاقتراض ويؤثر على فرص حصولها على التمويل أقل ويُدخلها فى دائرة مُفرغة.

وذكر أنه يجب أن يكون هناك ميثاق لتوفير التمويلات للمشروعات الخضراء، يضع فى أولوياته الدول النامية.

وبحسب التقرير فإن مصر أعلنت مشروعات بقيمة 8 مليارات دولار فى مجال الطاقة، ومشروع لتحلية المياه اعتمادًا على الطاقة الشمسية بقيمة 1.5 مليار دولار.

وجذبت مصر تدفقات استثمار أجنبى بقيمة تجاوز 43 مليار دولار خلال الفترة بين 2015 وحتى 2022 وكان 14% منها موجهة للطاقة الجديدة والمتجددة.