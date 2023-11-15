مؤشر نيكي يتجاوز مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى في حوالي شهرين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تجاوز مؤشر“نيكي” المستوى النفسي الهام عند 33 ألف نقطة بدعم من النتائج القوية لأعمال الشركات، ورغم صدور بيانات أظهرت انكماش اقتصاد البلاد بشكل حاد في الربع الثالث من العام.

وفي الختام، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 2.52% أو ما يعادل 823 نقطة إلى 33519 نقطة، وارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.19% إلى 2373 نقطة.

وحقق سهم“إيدمتسو كوسان” المتخصصة في أعمال التكرير، الأداء الأفضل ضمن مؤشر“نيكي”، ليرتفع بنسبة 18.29% عند الإغلاق إثر رفع الشركة توقعاتها للأرباح، وإعلانها برنامجاً لتجزئة الأسهم.

وأظهرت بيانات مجلس الوزراء الياباني التي صدرت اليوم، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 2.1% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، بانخفاض حاد عن معدل النمو المسجل في الربع الأسبق عند 4.5%، وذلك إثر استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار خلال نفس الفترة.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.16% إلى 150.62 ين.

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