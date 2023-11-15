مؤشر نيكي يتجاوز مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى في حوالي شهرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تجاوز مؤشر“نيكي” المستوى النفسي الهام عند 33 ألف نقطة بدعم من النتائج القوية لأعمال الشركات، ورغم صدور بيانات أظهرت انكماش اقتصاد البلاد بشكل حاد في الربع الثالث من العام.
وفي الختام، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 2.52% أو ما يعادل 823 نقطة إلى 33519 نقطة، وارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.19% إلى 2373 نقطة.
وحقق سهم“إيدمتسو كوسان” المتخصصة في أعمال التكرير، الأداء الأفضل ضمن مؤشر“نيكي”، ليرتفع بنسبة 18.29% عند الإغلاق إثر رفع الشركة توقعاتها للأرباح، وإعلانها برنامجاً لتجزئة الأسهم.
وأظهرت بيانات مجلس الوزراء الياباني التي صدرت اليوم، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 2.1% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، بانخفاض حاد عن معدل النمو المسجل في الربع الأسبق عند 4.5%، وذلك إثر استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار خلال نفس الفترة.
وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.16% إلى 150.62 ين.
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