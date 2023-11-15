انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث مع استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني بوتيرة حادة خلال الربع الثالث من العام الجاري، في ظل استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار، في إشارة إلى قوة تأثير التضخم على ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وأظهرت بيانات مجلس الوزراء الياباني التي صدرت اليوم الأربعاء، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.1% خلال الربع المنتهي في سبتمبر على أساس سنوي، بعد نموه بنسبة 4.5% في الربع الأسبق، ومقارنة بالتوقعات عند انكماشه بنسبة 0.6%.

واستقر الاستهلاك الكلي في اليابان خلال الربع الثالث دون تغيير، بعد انخفاضه بنسبة 0.9% في الربع الثاني، في حين تراجع الإنفاق الرأسمالي – كمؤشر على الاستثمار – بنسبة 0.6% في الربع الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 1% في الربع الأسبق.

وعلق“تاكيشي مينامي” كبير الاقتصاديين لدى معهد“نورينتشوكين” للأبحاث على البيانات، بأن غياب محرك النمو الاقتصادي لليابان لن يجعل انكماشه مرة أخرى في الربع الجاري أمراً مفاجئاً، وأن عدم تباطؤ معدل التضخم يمكنه تأجيل إنهاء بنك اليابان لسياسة أسعار الفائدة السلبية، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

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