تباين أداء النشاط الاقتصادي في الصين مع تكثيف بكين دعمها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباين أداء النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي، في حين تباطأ نمو الاستثمار بسبب أزمة العقارات المستمرة التي أضعفت توقعات الانتعاش.
قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 7.6% عن العام السابق، وهو أفضل من التقديرات، على الرغم من مقارنتها بشهر كانت فيه البيانات ضعيفة في عام 2022 عندما تقلص الإنفاق وسط القيود الوبائية وتفشي المرض. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى من التوقعات المجمع عليها البالغة 4.5%.
تباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 2.9% في الأشهر العشرة الأولى من العام، وهو أضعف من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.1%. وانخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9.3% منذ بداية العام حتى الآن، وتفاقم عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام. ولم يتغير معدل البطالة في المناطق الحضرية عند 5%.
وبينما فاق أداء الاقتصاد التوقعات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، أشارت المؤشرات الأخيرة إلى ضعف الزخم والطلب مع بداية الربع الأخير. وأظهرت الدراسات الاستقصائية الرسمية والخاصة انكماش نشاط المصانع واعتدال النمو في قطاع الخدمات. وتفاقم انخفاض الصادرات، وتراجعت أسعار المستهلكين مرة أخرى، وانخفض اقتراض الأسر والشركات.
اقتصاد الشرق
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