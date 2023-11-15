تباين أداء النشاط الاقتصادي في الصين مع تكثيف بكين دعمها

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي، في حين تباطأ نمو الاستثمار بسبب أزمة العقارات المستمرة التي أضعفت توقعات الانتعاش.

قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 7.6% عن العام السابق، وهو أفضل من التقديرات، على الرغم من مقارنتها بشهر كانت فيه البيانات ضعيفة في عام 2022 عندما تقلص الإنفاق وسط القيود الوبائية وتفشي المرض. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى من التوقعات المجمع عليها البالغة 4.5%.

تباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 2.9% في الأشهر العشرة الأولى من العام، وهو أضعف من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.1%. وانخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9.3% منذ بداية العام حتى الآن، وتفاقم عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام. ولم يتغير معدل البطالة في المناطق الحضرية عند 5%.

وبينما فاق أداء الاقتصاد التوقعات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، أشارت المؤشرات الأخيرة إلى ضعف الزخم والطلب مع بداية الربع الأخير. وأظهرت الدراسات الاستقصائية الرسمية والخاصة انكماش نشاط المصانع واعتدال النمو في قطاع الخدمات. وتفاقم انخفاض الصادرات، وتراجعت أسعار المستهلكين مرة أخرى، وانخفض اقتراض الأسر والشركات.

اقتصاد الشرق