تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوياته في عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له خلال عامين، بدعم من تراجع أسعار خدمات الإسكان، والأغذية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت اليوم الأربعاء، تباطؤ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين – الذي يتضمن تكاليف السكن – إلى 4.7% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بقراءة سبتمبر عند 6.3%، وهو أدنى مستوى له خلال عامين.
كما تراجع مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الذي يستبعد تكاليف السكن إلى 4.6% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.7% في سبتمبر، وهو أدنى معدل لتضخم أسعار المستهلكين منذ بدء رصد البيانات في يناير من عام 1950.
وانخفض معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء – إلى نمو بنسبة 5.6% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد أن بلغ 5.9% في سبتمبر.
وقال“سورين ثيرو” مدير البحوث الاقتصادية لدى معهد المحاسبين القانونيين“ICAEW” في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، إن الانخفاض الحاد في التضخم يشير إلى تجاوز المملكة المتحدة منعطفاً هاماً في معركتها ضد التضخم، وإن تحقيق رئيس الوزراء“ريشي سوناك” هدفه بخفض التضخم بمقدار النصف هذا العام، يرجع إلى انخفاض تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، وليس للإجراءات الحكومية.
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