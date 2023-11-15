تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوياته في عامين

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له خلال عامين، بدعم من تراجع أسعار خدمات الإسكان، والأغذية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت اليوم الأربعاء، تباطؤ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين – الذي يتضمن تكاليف السكن – إلى 4.7% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بقراءة سبتمبر عند 6.3%، وهو أدنى مستوى له خلال عامين.

كما تراجع مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الذي يستبعد تكاليف السكن إلى 4.6% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.7% في سبتمبر، وهو أدنى معدل لتضخم أسعار المستهلكين منذ بدء رصد البيانات في يناير من عام 1950.

وانخفض معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء – إلى نمو بنسبة 5.6% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد أن بلغ 5.9% في سبتمبر.

وقال“سورين ثيرو” مدير البحوث الاقتصادية لدى معهد المحاسبين القانونيين“ICAEW” في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، إن الانخفاض الحاد في التضخم يشير إلى تجاوز المملكة المتحدة منعطفاً هاماً في معركتها ضد التضخم، وإن تحقيق رئيس الوزراء“ريشي سوناك” هدفه بخفض التضخم بمقدار النصف هذا العام، يرجع إلى انخفاض تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، وليس للإجراءات الحكومية.

أرقام



