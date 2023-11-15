الحكومة الألمانية تدعم سيمنز إنرجي بنحو 8 مليارات دولار في صورة منح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت الحكومة الألمانية تقديم دعم لمجموعة“سيمنز إنرجي” بقيمة 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في صورة منح، كضمان أمام البنوك الخاصة، لحثها على المضي قدماً في برنامج الدعم المتفق عليه سابقاً مع المساهمين وأطراف أخرى.
وقال“روبرت هابيك” وزير الاقتصاد الألماني في بيان اليوم الأربعاء، إن مجموعة“سيمنز إنرجي” تعاني مشكلات نتجت عن استحواذها على شركة“جاميسا” الإسبانية المتخصصة في صناعة معدات توليد طاقة الرياح، وتعطل التوربينات التي تنتجها، وهذا دفع المجموعة إلى وضع محفوف بالمخاطر، رغم تمتعها بصحة جيدة.
وأضاف أن المنح المعلن عنها اليوم، تأتي في إطار حزمة الدعم البالغة قيمتها 15 مليار يورو، والمتفق عليها مع البنوك الخاصة وعدد من الأطراف الأخرى، وأوضح أنه سوف يتم وقف المكافآت المرتفعة، وتوزيعات الأرباح في المجموعة بموجب البرنامج.
وعلى صعيد آخر، أظهر التقرير المالي لمجموعة“سيمنز إنرجي” الذي صدر اليوم، تحقيق صافي خسارة بقيمة 870 مليون يورو (946.5 مليون دولار) خلال الربع الرابع من العام المالي، مقارنة بأرباح بلغت 354 مليون يورو في الربع المناظر من العام السابق.
وتراجعت إيرادات“سيمنز إنرجي” بنسبة 2.5% إلى 8.52 مليار يورو في الربع المالي الرابع على أساس سنوي، في حين انخفض إجمالي الطلبيات بنسبة 7.8% إلى 10.58 مليار يورو خلال نفس الفترة.
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