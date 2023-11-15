الحكومة الألمانية تدعم سيمنز إنرجي بنحو 8 مليارات دولار في صورة منح

MENAFN - Al-Borsa News) قررت الحكومة الألمانية تقديم دعم لمجموعة“سيمنز إنرجي” بقيمة 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في صورة منح، كضمان أمام البنوك الخاصة، لحثها على المضي قدماً في برنامج الدعم المتفق عليه سابقاً مع المساهمين وأطراف أخرى.

وقال“روبرت هابيك” وزير الاقتصاد الألماني في بيان اليوم الأربعاء، إن مجموعة“سيمنز إنرجي” تعاني مشكلات نتجت عن استحواذها على شركة“جاميسا” الإسبانية المتخصصة في صناعة معدات توليد طاقة الرياح، وتعطل التوربينات التي تنتجها، وهذا دفع المجموعة إلى وضع محفوف بالمخاطر، رغم تمتعها بصحة جيدة.

وأضاف أن المنح المعلن عنها اليوم، تأتي في إطار حزمة الدعم البالغة قيمتها 15 مليار يورو، والمتفق عليها مع البنوك الخاصة وعدد من الأطراف الأخرى، وأوضح أنه سوف يتم وقف المكافآت المرتفعة، وتوزيعات الأرباح في المجموعة بموجب البرنامج.

وعلى صعيد آخر، أظهر التقرير المالي لمجموعة“سيمنز إنرجي” الذي صدر اليوم، تحقيق صافي خسارة بقيمة 870 مليون يورو (946.5 مليون دولار) خلال الربع الرابع من العام المالي، مقارنة بأرباح بلغت 354 مليون يورو في الربع المناظر من العام السابق.

وتراجعت إيرادات“سيمنز إنرجي” بنسبة 2.5% إلى 8.52 مليار يورو في الربع المالي الرابع على أساس سنوي، في حين انخفض إجمالي الطلبيات بنسبة 7.8% إلى 10.58 مليار يورو خلال نفس الفترة.

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