ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق صدور بيانات الناتج الصناعي، والميزان التجاري في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم، مع تقييم المستثمرين بيانات تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.46% إلى 454 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع الموارد الأساسية 1.2%.
وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.93% إلى 7509 نقاط، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.20% إلى 15645 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.47% إلى 7219 نقطة.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني اليوم، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.6% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.7% في سبتمبر، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – إلى 5.6% خلال نفس الفترة على أساس سنوي، بعد أن بلغ 5.9% في سبتمبر.
وارتفع سهم“سيمنز إنرجي” الألمانية بنسبة 7.61% خلال التداولات، إثر إعلان الحكومة الألمانية تقديم منح بقيمة 8.1 مليار دولار للمجموعة في إطار برنامج لدعمها بالتعاون مع المصارف والمستثمرين.
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