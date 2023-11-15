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ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

11/15/2023 4:14:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق صدور بيانات الناتج الصناعي، والميزان التجاري في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم، مع تقييم المستثمرين بيانات تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.46% إلى 454 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع الموارد الأساسية 1.2%.

وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.93% إلى 7509 نقاط، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.20% إلى 15645 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.47% إلى 7219 نقطة.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني اليوم، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.6% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.7% في سبتمبر، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – إلى 5.6% خلال نفس الفترة على أساس سنوي، بعد أن بلغ 5.9% في سبتمبر.

وارتفع سهم“سيمنز إنرجي” الألمانية بنسبة 7.61% خلال التداولات، إثر إعلان الحكومة الألمانية تقديم منح بقيمة 8.1 مليار دولار للمجموعة في إطار برنامج لدعمها بالتعاون مع المصارف والمستثمرين.

أرقام

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