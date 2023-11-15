3 مليارات جنيه إيرادات إي اف چي القابضة بالربع الثالث

أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت الإيرادات 3 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 27%.

يأتي هذا بفضل الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار“إي اف چي هيرميس”، والبنك التجاري“aiBANK”.

ورغم ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة، متضمنة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 22% لتصل إلى 2 مليار جنيه خلال الربع الثالث؛ إلا أن مجموعة إي اف چي القابضة حققت نموًا في الأرباح التشغيلية بمعدّل سنوي 40% لتصل إلى مليار جنيه، مصحوبًا بنمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 24% ليصل إلى 395 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن المجموعة تواصل تحقيق النتائج القوية خلال الربع الثالث من عام 2023 رغم التحديات التي تواجه الأسواق التي تعمل بها.

وأضاف عوض، أن المجموعة نجحت في تحقيق هذه النتائج بفضل الأداء القوي لـ”إي اف چي هيرميس” و”aiBANK”، وهو ما يؤكد قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة، والتي تتمثل في تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت“إي اف چي هيرميس” في تحقيق أداء قويا خلال الربع الثالث من عام 2023، بفضل نمو الإيرادات بمعدل سنوي 30% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، على خلفية نمو إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية في كلٍ من مصر والإمارات، وارتفاع إيرادات إدارة الأصول بفضل تحقيق أتعاب أداء أعلى في مصر، وعلى الصعيد الإقليمي المدار بواسطة الشركة التابعة (FIM)، ونمو أتعاب الإدارة بقطاع الاستثمار المباشر، فضلًا عن الاستفادة من ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وبالرغم من تراجع إيرادات أنشطة الخزانة وأنشطة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب؛ إلا أن الأرباح التشغيلية لـ”إي اف چي هيرميس” بلغت 390 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 22%.

وبلغت إيرادات منصّة التمويل غير المصرفي،“إي اف چي فاينانس”، 666 مليون جنيه خلال الربع الثالث دون تغير سنوي ملحوظ، مدفوعةً بالنمو القوي لإيرادات شركة ڤاليو بمعدل سنوي 105% لتصل إلى 314 مليون جنيه، والتي ساهمت بالنصيب الأكبر في إيرادات المنصة.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 538 مليون جنيه، على خلفية ارتفاع مصروفات العاملين وزيادة المخصصات، مما تسبب في تراجع الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 20% لتصل إلى 129 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وصاحب ذلك انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 51% لتصل إلى 30 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023.

وأرجعت الشركة، الانخفاض في أرباح“إي اف چي فاينانس” إلى مجموعة من العوامل، من بينها تبني إرشادات الإقراض المسؤول في شركة تنمية، وجهود إعادة الهيكلة المتواصلة التي تشهدها المنصة، واتباع منهج حذر في حساب المخصصات.

وتعكس الإجراءات؛ التزام الشركة بتحقيق الاستقرار وإدارة المخاطر على المدى الطويل، وعلى الرغم من تأثير هذه الإجراءات المؤقت على الإيرادات، إلا أنها تؤكد الجهود التي تبذلها“إي اف چي فاينانس” على صعيد الممارسات المستدامة ذات المردود الإيجابي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث تعد هذه الإجراءات بمثابة الأساس الداعم لتحقيق النجاح المستدام في المستقبل.

ولا تزال الشركة متفائلة بشأن عودة معدلات النمو القوية إلى مستوياتها التاريخية بنهاية الربع الأول من عام 2024، بالرغم من التحديات التشغيلية خلال الفترة الراهنة.

ومن ناحية أخرى، ساهم“aiBANK” بقوة في تحقيق تلك النتائج المالية الاستثنائية للمجموعة، حيث ارتفعت إيرادات البنك بمعدل سنوي 53% لتبلغ 890 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو الأصول ذات العائد وارتفاع الرسوم والعمولات المتعلقة بأنشطة تمويل التجارة، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 214% لتبلغ 345 مليون جنيه.

وأشاد كريم عوض، بالأداء الاستثنائي الذي حققته مختلف القطاعات، وبصفة خاصة الإسهامات الملموسة لشركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية التابعة للمجموعة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته في تعزيز الاستراتيجية التي تتبناها الشركة.

وأكد عوض، على قدرة المجموعة على تعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة في تلبية رغبات العملاء دائمة التغير، فضلًا عن الابتكار بالقطاع المالي.

وشدد على التزام المجموعة بمواصلة تعظيم المردود الإيجابي للمساهمين والعملاء والموظفين، عبر توفير باقة متكاملة من الخدمات المالية المتنوعة، وقدرتها الكبيرة على تقديم الخدمات الاستشارية، وغيرها.

ولفت إلى أن المجموعة تحظى بالأدوات اللازمة وفريق العمل المناسب والاستراتيجيات السديدة لمواصلة تقديم الحلول المالية الابتكارية، فضلًا عن قدرتها على المضي قدمًا في الاستفادة من فرص النمو الجذابة التي تنبض بها الأسواق المالية دائمة التطور في مختلف الدول التي تعمل بها.