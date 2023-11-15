أسعار خام الحديد تتجاوز 130 دولار للطن لأول مرة منذ مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار خام الحديد خلال تعاملات الأربعاء، نتيجة تحسن آفاق الطلب الصيني على الصلب إثر تداول أنباء حول عزم بكين إطلاق حزمة إنفاق جديدة لدعم القطاع العقاري المتعثر.
ونشرت وكالة“بلومبرج” تقرير اليوم، أفاد تخطيط الحكومة الصينية لتقديم تمويلات منخفضة التكلفة بقيمة تريليون يوان على الأقل (137 مليار دولار)، بهدف تحسين القرى الحضرية في البلاد، ودعم الإسكان منخفض التكلفة.
أووضح الوكالة أن توقعات زيادة وتيرة تخزين الحديد الخام قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في فبراير القادم، ساعدت على تحسين توقعات المستثمرين بشأن آفاق الطلب الصيني، لتعوض مخاوف تباطؤ نشاط القطاع العقاري الذي يساهم في 40% من الطلب على الحديد في البلاد.
صوعدت أسعار خام الحديد بنسبة 2.1% إلى 130.90 دولار للطن في بورصة سنغافورة، لتتجاوز مستوى 130 دولار للطن للمرة الأولى في نحو 8 أشهر.
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