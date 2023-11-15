أسعار خام الحديد تتجاوز 130 دولار للطن لأول مرة منذ مارس

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار خام الحديد خلال تعاملات الأربعاء، نتيجة تحسن آفاق الطلب الصيني على الصلب إثر تداول أنباء حول عزم بكين إطلاق حزمة إنفاق جديدة لدعم القطاع العقاري المتعثر.

ونشرت وكالة“بلومبرج” تقرير اليوم، أفاد تخطيط الحكومة الصينية لتقديم تمويلات منخفضة التكلفة بقيمة تريليون يوان على الأقل (137 مليار دولار)، بهدف تحسين القرى الحضرية في البلاد، ودعم الإسكان منخفض التكلفة.



أووضح الوكالة أن توقعات زيادة وتيرة تخزين الحديد الخام قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في فبراير القادم، ساعدت على تحسين توقعات المستثمرين بشأن آفاق الطلب الصيني، لتعوض مخاوف تباطؤ نشاط القطاع العقاري الذي يساهم في 40% من الطلب على الحديد في البلاد.



صوعدت أسعار خام الحديد بنسبة 2.1% إلى 130.90 دولار للطن في بورصة سنغافورة، لتتجاوز مستوى 130 دولار للطن للمرة الأولى في نحو 8 أشهر.



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