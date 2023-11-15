تداول 107 سبائك ذهب وفضة في البورصة المصرية للسلع

(MENAFN
- Al-Borsa News) عشماوي: مفاوضات لطرح سلع للبتروكيماويات والقطن
قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إنه تم إجراء مزايدات مفتوحة على 66 لوط سبائك ذهبية“سبك محلى”، بإجمالي وزن 144 كيلوجرام، بالإضافهً إلى 41 لوط سبائك فضة“سبك محلى”، بإجمالى وزن 102 كيلوجرام على منصة البورصة المصرية للسلع، أمس الثلاثاء، من مصادرات مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وأوضح عشماوي، أنه عقب توجيه رئيس الجمهورية للجنة العليا للاستثمار بتعزيز وتفعيل آليات بورصة السلع؛ فقد تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحشد الطاقات وحث الوزارات المعنية بتداول سلعها بيعاً وشراءً على منصة البورصة المصرية للسلع.
وأضاف أن على المصيلحى وزير التموين قد أصدر تعليماته لرئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لطرح تلك المعادن النفيسة بمزايدات عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وبالفعل تم التنسيق مع البورصة لتصميم برامج التداول، ووضع قواعد وإجراءات الطرح وشروط العضوية للشركات العاملة في نشاط صناعة وتجارة المعادن النفيسة.
وأفاد عشماوي، بأنه تم عقد أكثر من لقاء مع المختصين بكلاً من البورصة المصرية للسلع، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين؛ للوصول إلى صيغة نهائية وتوافقية علي أفضل السبل لطرح تلك المعادن النفيسة، وتوعية الشركات العاملة في تلك الأنشطة على ضرورة المزايدة على سلعتي الذهب والفضة بشكل إلكتروني عبر استخدام منصة البورصة المصرية للسلع.
وقال إنه قد اشترك فى تلك المزايدات 8 كيانات من كبرى الشركات العاملة في تجارة المعادن النفيسة“الذهب والفضة”، وتم التنفيذ على 66 لوط سبائك ذهبية و41 لوط سبائك فضية.
وأشار عشماوي، إلى أنه جار التنسيق مع وزير البترول لطرح عدد من السلع الخاصة بقطاع البتروكيماويات، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع وزير قطاع الأعمال العام لطرح سلعة القطن.
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