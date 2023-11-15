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تداول 107 سبائك ذهب وفضة في البورصة المصرية للسلع

11/15/2023 4:13:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عشماوي: مفاوضات لطرح سلع للبتروكيماويات والقطن

قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إنه تم إجراء مزايدات مفتوحة على 66 لوط سبائك ذهبية“سبك محلى”، بإجمالي وزن 144 كيلوجرام، بالإضافهً إلى 41 لوط سبائك فضة“سبك محلى”، بإجمالى وزن 102 كيلوجرام على منصة البورصة المصرية للسلع، أمس الثلاثاء، من مصادرات مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وأوضح عشماوي، أنه عقب توجيه رئيس الجمهورية للجنة العليا للاستثمار بتعزيز وتفعيل آليات بورصة السلع؛ فقد تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحشد الطاقات وحث الوزارات المعنية بتداول سلعها بيعاً وشراءً على منصة البورصة المصرية للسلع.

وأضاف أن على المصيلحى وزير التموين قد أصدر تعليماته لرئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لطرح تلك المعادن النفيسة بمزايدات عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وبالفعل تم التنسيق مع البورصة لتصميم برامج التداول، ووضع قواعد وإجراءات الطرح وشروط العضوية للشركات العاملة في نشاط صناعة وتجارة المعادن النفيسة.

وأفاد عشماوي، بأنه تم عقد أكثر من لقاء مع المختصين بكلاً من البورصة المصرية للسلع، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين؛ للوصول إلى صيغة نهائية وتوافقية علي أفضل السبل لطرح تلك المعادن النفيسة، وتوعية الشركات العاملة في تلك الأنشطة على ضرورة المزايدة على سلعتي الذهب والفضة بشكل إلكتروني عبر استخدام منصة البورصة المصرية للسلع.

وقال إنه قد اشترك فى تلك المزايدات 8 كيانات من كبرى الشركات العاملة في تجارة المعادن النفيسة“الذهب والفضة”، وتم التنفيذ على 66 لوط سبائك ذهبية و41 لوط سبائك فضية.

وأشار عشماوي، إلى أنه جار التنسيق مع وزير البترول لطرح عدد من السلع الخاصة بقطاع البتروكيماويات، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع وزير قطاع الأعمال العام لطرح سلعة القطن.

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