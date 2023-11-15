مصر تستقطب شركات إنتاج السيارات العالمية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
القاهرة – تعمل الحكومة المصرية على استقطاب شركات السيارات العالمية لتصنيع سياراتها في السوق المحلي، في ظل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي أعلنته الحكومة في يونيو 2022، ويقدم العديد من الحوافز لجذب الشركات الاستثمارات الأجنبية العاملة في قطاع السيارات للسوق المصري.
وشهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي توقيع اتفاقية بشأن دراسة إنشاء“مجمع صناعة السيارات” بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة“فولكس فاجن” أفريقيا على ان يقام المشروع بالمنطقة الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وتستهدف الاتفاقية التعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء“مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد“، وجذب استثمارات بقيمة 240 مليون دولار وتوفير نحو 2100 فرصة عمل مباشرة، و4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية.
وقال رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات، ومن ثمّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وقالت مارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة“فولكس فاجن” افريقيا، إن الشركة تبدي اهتمامها بتوسيع تواجدها في السوق المصرية من خلال المشاركة في البرنامج الوطني المصري لصناعة السيارات، وتعتزم الشركة استكشاف جدوى إنشاء مجمع لطلاء السيارات في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، حيث من المخطط أن تصبح المنطقة مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.
وأوضحت أن شركة“فولكس فاجن” متحمسة لتعزيز تواجدها في السوق المصرية كجزء من خطط النمو طويلة المدى في القارة الأفريقية، وخاصة في شمال أفريقيا، حيث يعد البرنامج الوطني المصري لصناعة السيارات هو أحد برامج السيارات الأكثر تقدمًا في القارة والتي تنوي شركة فولكس فاجن أن تكون جزءًا منه.
وفي السياق ذاته تعتزم شركة بروتون الماليزية تصنيع سياراتها بالسوق المصري، وشهد رئيس الوزراء المصري، توقيع 3 اتفاقيات اطارية حكومية، (أطراف ثابتة في الاتفاقات الثلاثة) هي:“الهيئة العامة للاستثمار”، و”صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، و”وحدة صناعة السيارات”، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا، هي شركة“مصانع عز السويدي للسيارات”، و”الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو”، و”المصرية لتصنيع وسائل النقل – غبور مصر”.
وقعت شركة مصانع عز السويدي اتفاقية مع الحكومة المصرية لبدء تجميع سيارات بروتون الماليزية في مصر خلال الفترة القادمة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP باستثمارات تتخطى 15 مليون دولار لإنتاج 50 ألف مركبة سنويًا تتضمن طرازات بنزين وكهربائية مع خطة للتصدير إلى دول أخرى.
تواجدت بروتون في مصر خلال السنوات الأخيرة في مصر بموديلات ساجا وبريفيه وإكسورا، الأولى هي التي نجحت بشكل أكبر في الظهور على مستوى الفئة الاقتصادية، أتت بمحرك 1300 سي سي، ويتم تصنيعها حالياً في ماليزيا وباكستان وبنجلاديش وكينيا، بينما تقدم بروتون تشكيلة أوسع من الطرازات عالمياً.
CHRISTOF STACHE \ AFP
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