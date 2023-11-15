مصر تستقطب شركات إنتاج السيارات العالمية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – تعمل الحكومة المصرية على استقطاب شركات السيارات العالمية لتصنيع سياراتها في السوق المحلي، في ظل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي أعلنته الحكومة في يونيو 2022، ويقدم العديد من الحوافز لجذب الشركات الاستثمارات الأجنبية العاملة في قطاع السيارات للسوق المصري.

وشهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي توقيع اتفاقية بشأن دراسة إنشاء“مجمع صناعة السيارات” بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة“فولكس فاجن” أفريقيا على ان يقام المشروع بالمنطقة الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وتستهدف الاتفاقية التعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء“مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد“، وجذب استثمارات بقيمة 240 مليون دولار وتوفير نحو 2100 فرصة عمل مباشرة، و4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية.

وقال رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات، ومن ثمّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وقالت مارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة“فولكس فاجن” افريقيا، إن الشركة تبدي اهتمامها بتوسيع تواجدها في السوق المصرية من خلال المشاركة في البرنامج الوطني المصري لصناعة السيارات، وتعتزم الشركة استكشاف جدوى إنشاء مجمع لطلاء السيارات في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، حيث من المخطط أن تصبح المنطقة مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.

وأوضحت أن شركة“فولكس فاجن” متحمسة لتعزيز تواجدها في السوق المصرية كجزء من خطط النمو طويلة المدى في القارة الأفريقية، وخاصة في شمال أفريقيا، حيث يعد البرنامج الوطني المصري لصناعة السيارات هو أحد برامج السيارات الأكثر تقدمًا في القارة والتي تنوي شركة فولكس فاجن أن تكون جزءًا منه.

وفي السياق ذاته تعتزم شركة بروتون الماليزية تصنيع سياراتها بالسوق المصري، وشهد رئيس الوزراء المصري، توقيع 3 اتفاقيات اطارية حكومية، (أطراف ثابتة في الاتفاقات الثلاثة) هي:“الهيئة العامة للاستثمار”، و”صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، و”وحدة صناعة السيارات”، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا، هي شركة“مصانع عز السويدي للسيارات”، و”الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو”، و”المصرية لتصنيع وسائل النقل – غبور مصر”.

وقعت شركة مصانع عز السويدي اتفاقية مع الحكومة المصرية لبدء تجميع سيارات بروتون الماليزية في مصر خلال الفترة القادمة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP باستثمارات تتخطى 15 مليون دولار لإنتاج 50 ألف مركبة سنويًا تتضمن طرازات بنزين وكهربائية مع خطة للتصدير إلى دول أخرى.

تواجدت بروتون في مصر خلال السنوات الأخيرة في مصر بموديلات ساجا وبريفيه وإكسورا، الأولى هي التي نجحت بشكل أكبر في الظهور على مستوى الفئة الاقتصادية، أتت بمحرك 1300 سي سي، ويتم تصنيعها حالياً في ماليزيا وباكستان وبنجلاديش وكينيا، بينما تقدم بروتون تشكيلة أوسع من الطرازات عالمياً.

CHRISTOF STACHE \ AFP