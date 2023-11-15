صادرات قطاع الأحذية البرازيلي تَبلُغ المليار دولار

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – قامت البرازيل بتصدير 102.4 مليون زوج من الأحذية منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر محققة إيرادات لهذا القطاع بقيمة مليار دولا أمريكي. حيث كان الاتحاد البرازيلي لصناعة الأحذية قد نشر هذه المعلومات يوم الاثنين 13 تشرين الثاني/نوفمبر. وعلى الرغم من هذه الارقام التي تم نشرها,فقد حدث انخفاض بنسبة 14% من حيث الكمية و 8,8 % من حيث الواردات بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.
ووفقاً لاتحاد صناعات الأحذية البرازيلي فقد بلغت الصادرات في شهر أكتوبر فقط 11,8 مليون زوج من الأحذية محققة واردات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. وهي زيادة من حيث عدد أزواج الأحذية بنسبة 5.2 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي, ولكن بانخفاض بنسبة 12.3 % من حيث الواردات. وعلى الرغم من الانخفاض لهذا العام إلا أن قطاع الاحذية قد حقق نمواً مقارنة بفترة ما قبل الوباء.
ويعزى الرئيس التنفيذي للاتحاد أرولدو فيريرا هذه الارقام إلى الاقتصاد العالمي المتباطىء حيث يقول:“العالم ينمو خلال السنوات الثلاث الماضية دون المتوسط التاريخي” ووفقاً لفيريرا فإن الاقتصادات المتباطئة تتضمن كل من الولايات المتحدة والدول الاوروبية اللواتي يواجهن ارتفاع في أسعار الفائدة والتضخم, بالاضافة لانتعاش سوق الاحذية الصيني.
ووفقاً لاتحاد صناعات الاحذية البرازيلي, كانت الصين قد صَدَرَتْ في شهر أيلول/سبتمبر 746.4 مليون زوج من الاحذية بنسبة زيادة وقدرها 3% مقارنة بنفس الشهر من العام المنصرم. ويؤكد فيريرا أن هذه الزيادة لها تأثيرها على الصادرات البرازيلية. وكان المستوردون الرئيسيين للأحذية البرازيلية في الفترة من يناير وحتى أكتوبر كل من الارجنتين والولايات المتحدة وفرنسا (في الصورة أعلاه افتتاحية محل أحذية في فرنسا).
©Lionel Pedraza/Hans Lucas/AFP
MENAFN15112023000213011057ID1107426433
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.