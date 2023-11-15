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صادرات قطاع الأحذية البرازيلي تَبلُغ المليار دولار

11/15/2023 4:10:36 AM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação

ساو باولو – قامت البرازيل بتصدير 102.4 مليون زوج من الأحذية منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر محققة إيرادات لهذا القطاع بقيمة مليار دولا أمريكي. حيث كان الاتحاد البرازيلي لصناعة الأحذية قد نشر هذه المعلومات يوم الاثنين 13 تشرين الثاني/نوفمبر. وعلى الرغم من هذه الارقام التي تم نشرها,فقد حدث انخفاض بنسبة 14% من حيث الكمية و 8,8 % من حيث الواردات بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

ووفقاً لاتحاد صناعات الأحذية البرازيلي فقد بلغت الصادرات في شهر أكتوبر فقط 11,8 مليون زوج من الأحذية محققة واردات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. وهي زيادة من حيث عدد أزواج الأحذية بنسبة 5.2 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي, ولكن بانخفاض بنسبة 12.3 % من حيث الواردات. وعلى الرغم من الانخفاض لهذا العام إلا أن قطاع الاحذية قد حقق نمواً مقارنة بفترة ما قبل الوباء.

ويعزى الرئيس التنفيذي للاتحاد أرولدو فيريرا هذه الارقام إلى الاقتصاد العالمي المتباطىء حيث يقول:“العالم ينمو خلال السنوات الثلاث الماضية دون المتوسط التاريخي” ووفقاً لفيريرا فإن الاقتصادات المتباطئة تتضمن كل من الولايات المتحدة والدول الاوروبية اللواتي يواجهن ارتفاع في أسعار الفائدة والتضخم, بالاضافة لانتعاش سوق الاحذية الصيني.

ووفقاً لاتحاد صناعات الاحذية البرازيلي, كانت الصين قد صَدَرَتْ في شهر أيلول/سبتمبر 746.4 مليون زوج من الاحذية بنسبة زيادة وقدرها 3% مقارنة بنفس الشهر من العام المنصرم. ويؤكد فيريرا أن هذه الزيادة لها تأثيرها على الصادرات البرازيلية. وكان المستوردون الرئيسيين للأحذية البرازيلية في الفترة من يناير وحتى أكتوبر كل من الارجنتين والولايات المتحدة وفرنسا (في الصورة أعلاه افتتاحية محل أحذية في فرنسا).


©Lionel Pedraza/Hans Lucas/AFP

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