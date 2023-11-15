مزرعة سانتا باربرا البرازيلية تنتج القهوة المختصة المستدامة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – في عام 2015 استلمت الصيدلانية جوليانا ريزيندي ميللو زمام الأمور في مزرعة عائلتها، مزرعة سانتا باربرا، وبدأت بإنتاج القهوة المختصة في مدينة مونتي كارميلو في منطقة سيرادو مينيرو بولاية ميناس جيرايس البرازيلية.

واليوم باتت المزرعة موطنًا لأكثر من 230 ألف شجرة بن منتشرة على مساحة 63 هكتارًا، وأصبحت تبيع القهوة الخضراء إلى الخارج، كما أطلقت علامة تجارية خاصة بها تُدعى“مونسيرادو” (Mon Cerrado) تقدم من خلالها ثلاثة أنواع من القهوة المختصة: الطبيعية (82 نقطة) والبركانية (23 نقطة) والمخمرة (85 نقطة).

وفي هذا السياق كشفت جوليانا إنها لم تكن تعرف الكثير عن الحياة الريفية لذلك ذهبت إلى المزرعة للتعرف عن كثب على القهوة وعلى البيئة الحيوية المحيطة بمنطقة سيرادو. ومنذ البداية وضعت جوليانا نصب عينيها تقديم منتَج عالي الجودة يترافق مع الممارسات الحسنة، آخذةً بالحسبان أفضل الإجراءات لضمان الاستدامة والحفاظ على إرث العائلة، فضلًا عن تقديم النكهة الممتازة. كما حرصت على مراعاة النظام البيئي المحيط بالمزرعة كالمحافظة على الينابيع وضمان سلامة الحيوانات مثل الحيوان المدرع وأيل البمبات، مع التركيز على الزراعة المتجددة.

زيارة إلى الينبوع الذي استعاد تدفقه

وتُعتبر المزارعة اليوم إحدى أبرز ممثلي قطاع القهوة في سيرادو مينيرو، واستقبلت في الأسبوع الماضي مجموعة من الصحفيين في مزرعتها وشرحت لهم عن عملية إنتاج القهوة المتخصصة وعن المشاريع التي تقوم بها في مزرعتها والتي تُعنى بالزراعة المتجددة.

كذلك جالت بهم على الينابيع التي استعادت تدفقها، وعلى المنطقة التي تعيش فيها خلايا نحل محلية والتي تضم أكثر من 30 سلالة من النحل اللاسع و17 سلالة من النحل غير اللاسع، وأوضحت إن المشروعين تلقيا الدعم من هيئة الخدمة الوطنية البرازيلية للتعليم الريفي (Senar).

وفي هذا الصدد قالت جوليانا:“أود أن يتمكن أحفادي من زيارة الينبوع والارتشاف منه”، علمًا أن لديها ولدان، أحدهما في سن المراهقة والآخر لا يزال صغيرًا.

وفي نطاق الاقتصاد الدائري تُستخدم المخلفات الناتجة عن البن والغنية بالبوتاسيوم كسماد حيوي يُمزج مع السماد الحيواني الغني بالمواد المغذية. أما المساحات بين مزارع البن فتُزرع بنباتات تغطية التربة التي تعمل أيضًا وظيفة المدخلات الحيوية، فتقلص استخدام الأسمدة الكيميائية بنسبة 30 بالمئة وتبقي الآفات تحت السيطرة وتحسّن نمو الكائنات الحية الدقيقة في مزارع القهوة.

كذلك تحتوي المزرعة على ألواح كهروضوئية لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بئر تجميع لمياه الأمطار بعمق ستة أمتار يُستخدم في الري بالتنقيط ويغطي ما معدله 70 بالمئة من استهلاك الماء في المزرعة.

وفي نطاق الزراعة تتأثر القهوة بعوامل تغير المناخ ويظهر ذلك جليًا في انخفاض الإنتاجية في الهكتار الواحد. وفي هذا السياق أفادت سويمي موري، مديرة العلاقات الدولية في الاتحاد البرازيلي للزراعة وتربية المواشي (CNA)، إن“الجفاف يترك أثرًا بالغًا على الإنتاج الزراعي، ويصبح الضرر حتميًا في الظروف الجوية القاسية، فالقطاع الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية هو بلا شك قطاع الزراعة وتربية المواشي”.

كما يجدر الذكر أن مزرعة سانتا باربرا حائزة على شهادات في مجالات الإدارة والاجتماع والممارسات الزراعية والبيئية، كما تمتلك مختبرها الخاص لضمان جودة القهوة ومراقبتها. وتعتمد المزرعة أيضًا تطبيق منتجات الدفاع البيولوجي، وتعمل على مشاريع اجتماعية ومشاريع الاستدامة البيئية إلى جانب غيرها من المبادرات.

وتوضح جوليانا الممارسات المستدامة التي تطبقها في مزرعتها قائلة:“كلما خف التدخل البشري في الزراعة كلما زادت جودة مشروب القهوة وتعقيده. إنه مكسب للجهتين، فالمزارع يحقق مكاسب لنفسه وللمجتمع وللإنتاج الزراعي”.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى





ويندرسون أراووجو/ الاتحاد البرازيلي للزراعة وتربية المواشي ويندرسون أراووجو/ الاتحاد البرازيلي للزراعة وتربية المواشي