بنك تنمية الصادرات يسعى للتوسع فى مبادرة ازرع أحصد صدر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
يسعى البنك المصري لتنمية الصادرات، لمساعدة المستفيدين من مبادرة“ازرع أحصد صدر”، وتمكينهم من التصدير خلال العام المقبل.
قالت غادة غيث رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك أسس وحدة المسؤولية المجتمعية منذ أكثر من 5 سنوات. ويخصص البنك ميزانية سنوية لهذا القطاع ، ويسعى لمضاعفة الميزانية خلال 2024 لتنفيذ مزيد من الجهود والمبادرات المجتمعية والتنموية لخدمة الفئات الأكثر استحقاقاً.
ولفتت إلى أن جهود البنك المجتمعية تتماشى مع اتجاهات الدولة، ويتم التركيز في استراتيجة البنك المجتمعية على قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن بعض المبادرات الأخرى، أبرزها مبادرة“ازرع أحصد صدر”، والتى من خلالها تم تمويل شراء الصوب الزراعية التى استفاد منها أكثر من 200 مزارع وفلاح بالتعاون مع جمعية مصر الخير، ويسعى البنك لمساعدة المستفيدين على تصدير منتجاتهم خلال العام المقبل.
وأوضحت غيث، أن البنك يدعم أيضاً ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يسهم في إنشاء وتطوير المدارس المجتمعية في المناطق المحرومة، إذ تمت المساهمة في 5 مدارس حتى الآن ويسعى لزيادة عددهم خلال الفترة المقبلة، ويعمل البنك أيضا لدعم الطلبة المتفوقين غير القادرين في بعض الجامعات من ضمنها جامعة النيل وجامعة زويل.
قالت رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يساند جهود الدول في تقليل قوائم انتظار الحالات الحرجة في عدد من المستشفيات منها مستشفى قصر العيني والدمرداش وأبوالريش ومعهد الأورام وغيرها، مشيرة إلى أن المستشفيات الجامعية هى الاكثر احتياجاً للدعم.
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