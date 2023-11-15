بنك تنمية الصادرات يسعى للتوسع فى مبادرة ازرع أحصد صدر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > يسعى البنك المصري لتنمية الصادرات، لمساعدة المستفيدين من مبادرة“ازرع أحصد صدر”، وتمكينهم من التصدير خلال العام المقبل.

قالت غادة غيث رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك أسس وحدة المسؤولية المجتمعية منذ أكثر من 5 سنوات. ويخصص البنك ميزانية سنوية لهذا القطاع ، ويسعى لمضاعفة الميزانية خلال 2024 لتنفيذ مزيد من الجهود والمبادرات المجتمعية والتنموية لخدمة الفئات الأكثر استحقاقاً.

ولفتت إلى أن جهود البنك المجتمعية تتماشى مع اتجاهات الدولة، ويتم التركيز في استراتيجة البنك المجتمعية على قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن بعض المبادرات الأخرى، أبرزها مبادرة“ازرع أحصد صدر”، والتى من خلالها تم تمويل شراء الصوب الزراعية التى استفاد منها أكثر من 200 مزارع وفلاح بالتعاون مع جمعية مصر الخير، ويسعى البنك لمساعدة المستفيدين على تصدير منتجاتهم خلال العام المقبل.

وأوضحت غيث، أن البنك يدعم أيضاً ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يسهم في إنشاء وتطوير المدارس المجتمعية في المناطق المحرومة، إذ تمت المساهمة في 5 مدارس حتى الآن ويسعى لزيادة عددهم خلال الفترة المقبلة، ويعمل البنك أيضا لدعم الطلبة المتفوقين غير القادرين في بعض الجامعات من ضمنها جامعة النيل وجامعة زويل.

قالت رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يساند جهود الدول في تقليل قوائم انتظار الحالات الحرجة في عدد من المستشفيات منها مستشفى قصر العيني والدمرداش وأبوالريش ومعهد الأورام وغيرها، مشيرة إلى أن المستشفيات الجامعية هى الاكثر احتياجاً للدعم.