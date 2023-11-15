سويسرا تبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات السويسرية في مصر.

وبحث الجانبان سبل تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الاستثمار في مجال الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك هيبة في حفل استقبال نظمته غرفة التجارة السويسرية لعدد من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر والشركات المصرية والأفريقية لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا.

وقال هيبة، إن مصر تعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في أفريقيا، مضيفا أن كبرى الشركات السويسرية تعمل في السوق المصرية، ومع ذلك هناك المزيد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق صالح الجانبين، حيث ستستفيد مصر من نقل الخبرات والمعرفة السويسرية، كما ستستفيد سويسرا من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، لا تزال مصر هي أهم وجهات الاستثمار والبوابة الرئيسية لأفريقيا، كما تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، فرصا عظيمة للتوسع الاستثماري والتجاري في القارة، حيث تضم 1.3 مليار مستهلك وسوق يتجاوز حجمه 3.4 تريليون دولار.

وصرحت هيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا:“ليس من قبيل الصدفة أن تختار مصر استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية، حيث أن مصر ليست فقط عملاقا اقتصاديا في القارة الأفريقية في حد ذاتها، ولكن بسبب موقعها على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، فإن مصر لديها ما يلزم لتصبح نقطة الدخول المفضلة للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في أفريقيا”.