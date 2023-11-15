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اذاعة الجيش الاسرائيلي : لا معلومات عن وجود الرهائن في مستشفى الشفاء

11/15/2023 3:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت اذاعة الجيش الإسرائيلي انه لا معلومات عن وجود الرهائن في مستشفى الشفاء وعملية التمشيط متواصلة .

واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل حتى الآن عملياتها المركزة داخل مستشفى الشفاء بغزة وأن نشاطهم يجري في مجمع محدد تتوفر عنه معلومات استخباراتية.



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