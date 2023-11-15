اذاعة الجيش الاسرائيلي : لا معلومات عن وجود الرهائن في مستشفى الشفاء

اذاعة الجيش الاسرائيلي : لا معلومات عن وجود الرهائن في مستشفى الشفاء
التاريخ
11/15/2023 3:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
قالت اذاعة الجيش الإسرائيلي انه لا معلومات عن وجود الرهائن في مستشفى الشفاء وعملية التمشيط متواصلة .
واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل حتى الآن عملياتها المركزة داخل مستشفى الشفاء بغزة وأن نشاطهم يجري في مجمع محدد تتوفر عنه معلومات استخباراتية.
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